Les entreprises lancent des cadeaux du Têt 2025 à des prix abordables

Photo : VNA/CVN

Dans de nombreux supermarchés, marchés traditionnels et magasins de Hô Chi Minh-Ville, un grand nombre de paniers-cadeaux du Têt ont été mis sur le marché par des entreprises à des prix raisonnables et avec de nombreuses promotions.

Des milliers de paniers-cadeaux et de coffrets-cadeaux du Têt aux modèles et aux prix variés sont exposés dans de nombreux supermarchés Co.opmart et Co.opXtra. En particulier, les entreprises privilégient les coffrets-cadeaux dont le prix se situe entre 150.000 et 600.000 dôngs (6 à 24 USD), voire seulement 99.000 dôngs (4 USD).

Un représentant de Co.opmart a déclaré que les paniers-cadeaux du Têt de cette année seraient vendus plus tôt et se concentreraient sur la promotion de 15 types de paniers populaires contenant des articles essentiels nécessaires pendant le Têt (Nouvel An lunaire) tels que des bonbons, des noix, des épices et des aliments nutritifs.

Divers choix pour les clients

De même, dans le système de supermarchés Lotte Mart, un grand nombre de paniers-cadeaux ont également été introduits. En plus d'appliquer des remises allant jusqu'à 15%, Lotte a déclaré qu'elle offrirait des bons et des remises supplémentaires pour les commandes importantes.

Photo : VNA/CVN

Les paniers populaires de 190.000 à 500.000 dôngs sont prioritaires pour être lancés.

Lotte Mart a déclaré avoir également introduit des cartes-cadeaux d'une valeur de 100.000 à 5 millions de dôngs pour offrir plus de choix aux clients.

Un représentant du réseau de supermarchés Emart a déclaré que cette année, il a présenté de manière proactive et diversifié des paniers-cadeaux avec plus de 25 types différents au prix de 299.000 à 2.190.000 dôngs par panier, dont la plupart coûtent moins d'un million de dôngs.

En plus de concentrer ses ventes sur le segment de milieu de gamme, cette année, l'entreprise a réduit de manière proactive la quantité de bonbons et de confitures et a augmenté la quantité de produits sains dans les paniers-cadeaux tels que les gâteaux de riz brun, le thé et diverses noix.

Face à une demande accrue dans le segment des prix bas, de nombreuses entreprises manufacturières ont également modifié leurs stratégies de cadeaux du Têt pour s'adapter au marché.

Un représentant d'Orion Vina a déclaré qu'ils avaient augmenté la quantité de produits abordables pour le Têt cette année de 20 à 25%, en fixant les prix des paniers de 88.000 à 500.000 dôngs.

"Il s'agit d'une stratégie visant à atteindre les utilisateurs dans le contexte où ils privilégient la recherche de cadeaux du Têt à des prix raisonnables et à une qualité garantie. Grâce à la diversité des produits et aux prix raisonnables, l'entreprise a enregistré une croissance au cours des premières semaines de ventes", a déclaré un représentant d'Orion Vina.

Un représentant du groupe Kido a déclaré qu'en plus de la ligne de confiserie qui tenterait de maintenir les prix abordables, le groupe avait lancé cette année de manière proactive un grand nombre de coffrets cadeaux du Têt avec des prix de seulement 100.000 à 200.000 dôngs par panier, comprenant principalement des produits pratiques tels que de l'huile de cuisson, de la sauce de poisson et des épices.

"Les entreprises sont la plus grande source de clients achetant des paniers cadeaux du Têt chaque année, mais cette année, de nombreuses entreprises ont annoncé une réduction de la quantité et de la valeur des paniers cadeaux. Par conséquent, maintenir les prix et donner la priorité au segment des bas prix est raisonnable."

Photo : VNA/CVN

À l'approche du Nouvel An lunaire 2025, de nombreuses entreprises doivent recalculer le coût des cadeaux du Têt pour les employés et les clients.

Le dirigeant d'une entreprise textile de la province de Dông Nai (Sud) a déclaré que les années précédentes, chaque cadeau du Têt que l'entreprise dépensait en moyenne pour ses employés s'élevait à environ 300.000 dôngs. Cependant, cette année, ce montant a été réduit de 40% car l'entreprise n'a pas atteint son objectif de profit.

En conséquence, chaque panier-cadeau du Têt pour les employés cette année n'a été évalué qu'à environ 180.000 dôngs.

"Avec 1.500 employés, l'entreprise prévoit de dépenser environ 270 millions de dôngs en cadeaux du Têt, sans compter les primes du Nouvel an et du Nouvel an lunaire."

Trân Thi Thuy, responsable des ressources humaines d'une entreprise de décoration intérieure à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l'entreprise réduisait la valeur des paniers-cadeaux du Têt pour les employés et les clients pendant les vacances du Têt de cette année. Par conséquent, elle doit donner la priorité au choix des paniers-cadeaux essentiels pour les besoins du Têt.

Le budget cadeaux de l'entreprise pour les employés est de 300.000 dôngs et pour les clients de 500.000 dôngs.

VNA/CVN