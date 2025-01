Création du Comité de pilotage des centres financiers régionaux et internationaux au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision numérotée 1718, portant création du Comité de pilotage des centres financiers régionaux et internationaux au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon cette décision, la création de ce Comité de pilotage vise à aider le gouvernement à diriger les orientations, les stratégies et la coordination pour assurer un fonctionnement fluide et cohérent de la création des centres financiers régionaux et internationaux au Vietnam.

Le Premier ministre est le chef du Comité de pilotage.

Le chef du gouvernement a également signé une autre décision, numérotée 154, promulguant le Règlement de fonctionnement de ce Comité de pilotage.

Le ministère du Plan et de l'Investissement est l'agence permanente du Comité de pilotage.

VNA/CVN