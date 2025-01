Stratégies pour une croissance ambitieuse de 8% en 2025

>> Le PM appelle à des efforts concertés pour une croissance d’au moins 8% en 2025

>> Optimisme quant à la croissance économique du Vietnam en 2024

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre a rappelé, lors d'un point presse périodique tenu le 8 janvier, qu’à la fin décembre 2024, le Premier ministre avait émis une dépêche officielle demandant aux ministères, secteurs et localités de préparer des scénarios de croissance ambitieux pour 2025. Ces plans visent à garantir un taux minimum de 8%, avec un potentiel d’expansion à deux chiffres si les conditions le permettent.

Les attentes sont particulièrement élevées pour des localités stratégiques telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dông Nai. Une performance supérieure à celle de 2024 dans ces régions pourrait significativement renforcer l’économie nationale.

Innovation et amélioration du cadre institutionnel

Pour atteindre cet objectif, le ministère du Plan et de l'Investissement prévoit de mettre l’accent sur l'innovation et l'amélioration du cadre institutionnel. Lors de la prochaine 9ᵉ session de l'Assemblée nationale, plusieurs révisions législatives sont attendues, notamment celles relatives à la gestion et à l'utilisation du capital de l'État dans les entreprises, ainsi qu’à la loi sur les entreprises. Ces ajustements visent à surmonter les défis actuels des entreprises et à créer un environnement propice à leur développement.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre a également mis en avant la nécessité de stabiliser la macroéconomie, de maîtriser l'inflation et d'assurer les grands équilibres de l'économie. Des efforts seront déployés pour renouveler les moteurs de croissance, en mettant l’accent sur trois piliers : l’investissement, la consommation intérieure et le commerce extérieur.

Pour 2025, environ 290.000 milliards de dôngs (environ 11,4 milliards d'USD) de capital d’investissement public devraient être déboursés, un montant qui pourrait dépasser les 300.000 milliards de dôngs en intégrant les fonds reportés de 2024. Ces investissements massifs serviront de catalyseurs pour mobiliser des capitaux privés et stimuler la croissance économique.

Le ministère désigne 2025 comme une année charnière pour promouvoir la consommation intérieure et renforcer le tourisme, tant national qu’international. Par ailleurs, la mise en œuvre des 17 accords de libre-échange (ALE) signés sera accélérée, avec un accent particulier sur le développement du marché des produits halal.

Photo : VNA/CVN

La résolution 57 du Bureau politique sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique occupera également une place centrale dans les efforts de croissance.

D'ici fin 2025, le pays prévoit de finaliser 3.000 km d'autoroutes et 1.000 km de routes côtières, consolidant ainsi ses infrastructures comme moteur clé de la croissance.

En outre, la création de centres financiers à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang constitue une initiative novatrice pour attirer des ressources supplémentaires. "Si ces efforts sont couronnés de succès, le Vietnam disposera de leviers essentiels pour soutenir une croissance économique robuste", a conclu Nguyên Duc Tam.

VNA/CVN