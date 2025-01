Les vendeurs augmentent le livestreaming pour les achats du Têt

Les vendeurs, des fabricants aux distributeurs et aux détaillants, augmentent leur volume de livestreaming, dans l'espoir d'augmenter leurs revenus à l'approche des vacances du Têt (Nouvel an lunaire).

Le directeur du producteur d'huiles essentielles Natural House Company Limited, Trân Lâm, a déclaré que son entreprise organisait deux sessions de livestreaming par jour, chacune d'environ quatre heures, et participait à d'autres sessions mégalive sur des plateformes de commerce électronique pour vendre des produits et interagir avec les clients.

Le livestream rapportait environ 20 % des revenus de l'entreprise, a déclaré Trân Lâm.

Le directeur de Lê Gia Food and Trading Company Limited, Lê Anh, a déclaré que bien que son canal de vente au détail hors ligne représentait toujours la majorité des revenus de l'entreprise, l'entreprise était déterminée à ne pas abandonner le canal de vente en ligne, en particulier le livestreaming dans le contexte où les achats en ligne deviennent populaires et où les consommateurs resserrent toujours leurs budgets.

Même un géant du secteur de la consommation comme le groupe Kido, qui possède 450.000 points de vente dans tout le pays et un réseau de vente interentreprises bien établi, ne peut pas abandonner les canaux en ligne. Le directeur adjoint de l'entreprise, Bùi Thanh Tùng, a déclaré que Kido avait renforcé ses activités promotionnelles et commerciales sur les places de marché du commerce électronique telles que Shopee et Lazada, en particulier la série de diffusions en direct pour Tet sur Tiktok Shop.

Bùi Thanh Tùng a souligné que le terme marketing de TikTok "shoppertainment" changeait les habitudes des acheteurs.

Les résultats de la société d'études de marché Nielsen IQ Vietnam ont montré que les Vietnamiens passaient environ 13 heures par semaine à regarder des diffusions en direct. Le Vietnam fait également partie des 11 premiers au monde en termes de volume d'achats effectués en ligne.

Selon AccessTrade Vietnam, les achats en direct devraient représenter 20% des revenus du commerce électronique au début de 2026. Les trois plateformes les plus populaires pour les achats en direct sont Facebook, qui représente 31,9%, Shopee 30,9% et TikTok 17,2%.

En moyenne, il y a environ 2,5 millions de sessions de diffusion en direct par mois, avec la participation de plus de 50.000 vendeurs.

Le jour des super soldes du 12 décembre, Shopee a vu le nombre de commandes augmenter de 12 fois par rapport aux jours normaux. Plus de 24 millions de produits ont été commandés dans les zones suburbaines, ce qui démontre que la chaleur du commerce électronique n'est plus limitée en termes de localisation, selon les statistiques de la plateforme.

En particulier, le nombre d'unités vendues via Shopee Live et Shoppee Video le 12 décembre a été multiplié par neuf. "Le divertissement des acheteurs augmente rapidement à l'approche du Têt", a déclaré Trân Tuân Anh, directeur de Shopee Vietnam.

Le shopping en direct a un potentiel de croissance important au Vietnam et pourrait devenir un nouveau moteur dans la stratégie de développement du commerce électronique, a déclaré Sammy Thuy Pham, directrice de l'agence de publicité Veena Media.

Sammy Thuy Pham a déclaré que si les vendeurs investissaient sérieusement dans le contenu et la création de communauté, toute stratégie de diffusion en direct serait beaucoup plus efficace.

Pour avoir une session de diffusion en direct efficace pour les achats du Têt, les vendeurs doivent se préparer soigneusement en termes d'offre de marchandises disponibles et de programmes promotionnels, a déclaré Nguyên Manh Tân, directeur adjoint du département de communication de l'Association vietnamienne du commerce électronique.

Le streaming en direct doit être exécuté sur plusieurs canaux pour atteindre le plus grand nombre de clients afin d'optimiser les revenus et les bénéfices, a-t-il ajouté.

Selon le Centre d'études et d'assistance aux entreprises, les vendeurs doivent avoir une stratégie méthodique, ainsi qu'un modèle efficace pour promouvoir le shopping en direct. Le streaming en direct doit être considéré comme un canal de vente qui doit également assurer l'harmonie des avantages avec les autres canaux.

Le président de l'Association des entreprises de produits vietnamiens de haute qualité, Vu Kim Hanh, a déclaré que l'accent devrait être mis sur la qualité des produits et des services afin que les consommateurs ne se soucient pas trop du prix lors de leurs achats en ligne.

