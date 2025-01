Nam Dinh

Kumquats de Nam Phong : effervescence à l’approche du Têt traditionnel



Située dans la ville de Nam Dinh, la commune de Nam Phong est réputée comme le plus grand centre de production de kumquats de la province, avec environ 1.200 foyers exploitant une superficie totale de 50 ha.





Outre le marché local, les kumquats de Nam Phong sont également exportés vers des régions voisines telles que Hai Phong, Ninh Bình et Thanh Hoa.

À l’approche du Nouvel An lunaire 2025, l’ambiance est particulièrement animée. Les cultivateurs s’affairent à entretenir leurs arbres, conscients de l’importance de cette saison.

Selon Pham Van Hiêu, cultivateur expérimenté, le prix des kumquats devrait augmenter de 10 à 15% cette année en raison des pluies prolongées et des tempêtes de septembre, qui ont affecté la production.

Malgré cette hausse, la demande reste soutenue grâce à l’esthétique et à la longévité des arbres de Nam Phong.

"Mon jardin compte 2.000 arbres, dont les prix varient entre 3 et 40 millions de dôngs chacun, selon leur taille et leur apparence", explique Pham Van Hiêu.

Depuis le 10ᵉ mois lunaire, les commandes ont afflué, et à ce jour, plus des deux tiers des arbres ont déjà été réservés par des clients réguliers et des entreprises.

Prendre soin des kumquats est un travail de longue haleine. Un arbre de 2 à 4 m de haut, vendu environ 30 millions de dôngs, nécessite entre quatre et cinq années.

"Les commandes anticipées réduisent la pression des ventes et reflètent la confiance des clients dans nos produits. Cette année, mon chiffre d’affaires devrait dépasser un milliard de dôngs", confie M. Hiêu.

Cette effervescence se retrouve également chez d’autres cultivateurs, comme Vu Xuân Truong, qui dispose de 200 arbres, vendus entre 3 et plus de 30 millions de dôngs.

À ce jour, un tiers de ses kumquats ont été écoulés, et il prévoit que tous les grands arbres, d’une valeur supérieure à 10 millions de dôngs, seront vendus dès le début du 12ᵉ mois lunaire.

Les plus petits devraient, quant à eux, trouver preneurs avant le 20ᵉ jour du même mois.

Les kumquats de Nam Phong, par leur qualité et leur esthétique, continuent d’illustrer l’excellence et le savoir-faire des cultivateurs vietnamiens à l’approche de cette célébration traditionnelle.

