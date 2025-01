Le Vietnam renforce l'application des sanctions contre la pêche illégale

Dans le but de faire lever l'avertissement de la Commission européenne (CE) concernant le "carton jaune", le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a appelé les autorités des provinces côtières et des villes au niveau central à appliquer des sanctions administratives plus strictes, en mettant l'accent sur les infractions liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).