L’inflation au Vietnam devrait se situer entre 3% et 4,5% en 2025

>> Des mesures drastiques pour assurer la stabilité des prix

>> Augmentation des salaires et question du contrôle du prix

>> La BAD maintient ses prévisions de croissance du Vietnam pour 2024 et 2025

Le Dr. Nguyên Duc Dô, vice-directeur de l’Institut d’économie et de finance de l’Académie des finances, a déclaré que l’inflation en 2025 sera influencée par des facteurs à la fois mondiaux et nationaux. Au niveau international, l’économie mondiale devrait croître à un rythme soutenu de 3,2%, correspondant au taux de croissance de 2024. Dans le même temps, les prix des matières premières, y compris le pétrole et les matières premières, devraient légèrement baisser, ce qui pourrait atténuer les pressions inflationnistes.

Au niveau national, la stabilité de la politique monétaire et des taux de change du Vietnam est essentielle pour maintenir l’inflation sous contrôle. Le Dr. Nguyên Duc Dô a souligné que le pays a maintenu l’inflation en dessous de 4% au cours de la dernière décennie, et il existe un optimisme selon lequel l’inflation en 2025 se situera en moyenne autour de 3%, confortablement en dessous de la fourchette cible de 4% à 4,5% de l’Assemblée nationale.

Cependant, le contrôle de l’inflation ne se fera pas sans défis. Selon le Département de la gestion des prix du ministère des Finances, les incertitudes mondiales, les tensions géopolitiques et la volatilité potentielle des taux de change pourraient perturber la stabilité des prix. L’inflation au Vietnam en 2025 pourrait être soumise à des pressions de plusieurs sources, notamment la hausse des prix des matières premières.

Malgré ces risques, il existe des facteurs atténuants, a-t-il estimé. La réduction mondiale de l’inflation pourrait alléger la pression des importations sur le Vietnam, tandis que le solide secteur agricole du pays devrait assurer un approvisionnement abondant de produits alimentaires, stabilisant les prix des denrées alimentaires sur le marché intérieur. En outre, les efforts déployés par le gouvernement pour maintenir les frais de scolarité stables et réduire la TVA sur certains produits, comme l’essence, contribueront à éviter de fortes hausses de prix en 2025.

Les mesures efficaces appliquées par le gouvernement pour maîtriser l’inflation au fil des ans renforceront la confiance dans le climat économique stable du pays, a ajouté le ministère.

L’économiste Ngô Tri Long a souligné l’importance de contrôler les prix des produits essentiels tels que le carburant, l’électricité, la nourriture et les médicaments pour éviter les hausses soudaines des prix.

Pour atténuer les pressions inflationnistes, il a suggéré de tirer parti des réserves nationales pour intervenir si nécessaire et de réguler les prix des biens stratégiques. Cependant, il a averti que ces mesures devraient être équilibrées afin de ne pas freiner les incitations à l’investissement pour les entreprises.

En plus de contrôler les prix, Ngô Tri Long a plaidé pour le renforcement de la production nationale et des chaînes d’approvisionnement. En renforçant le soutien aux fabricants locaux, en réduisant la dépendance aux importations et en investissant dans l’agriculture et la transformation industrielle, le Vietnam peut assurer un approvisionnement régulier de biens et minimiser le risque d’inflation dû aux fluctuations des taux de change ou à la hausse des prix mondiaux. Il a toutefois reconnu que le renforcement des capacités de production nécessite à la fois du temps et des ressources.

Ngô Tri Long a souligné qu’une approche coordonnée de la mise en œuvre de ces solutions est essentielle pour contrôler l’inflation, stabiliser la macroéconomie et favoriser une croissance économique durable en 2025. Si ces mesures peuvent gérer efficacement l’indice des prix à la consommation (IPC), elles doivent être exécutées avec soin pour éviter d’exercer une pression excessive sur les entreprises et de ralentir la croissance économique.

Les données de l’Office général des statistiques (GSO) ont montré qu’en 2024, l’économie vietnamienne a progressé de 7,09%, avec une inflation contenue à un niveau gérable de 3,63%, atteignant l’objectif de l’Assemblée nationale malgré les pressions économiques mondiales.

Le Dr. Lê Quôc Phuong, ancien vice-directeur du Centre d’information industrielle et commerciale du ministère de l’Industrie et du Commerce, a expliqué qu’une inflation mondiale plus faible et un approvisionnement stable en produits alimentaires ont aidé le Vietnam à surmonter les défis, en maintenant une faible inflation intérieure même avec une forte croissance du PIB.

Nguyên Thi Oanh, directrice du département des statistiques des prix du GSO, a déclaré que le faible taux d’inflation peut être attribué au fait que les entreprises réduisent leurs bénéfices plutôt qu’à l’augmentation des prix afin de rester compétitives en période économique difficile.

Elle a souligné que les réductions d’impôts et de taxes ont allégé la pression sur les entreprises et les consommateurs, contribuant à réduire l’inflation. Elle a également fait référence à la gestion prudente par le gouvernement des prix des biens et services réglementés par l’État et à des politiques monétaires flexibles.

