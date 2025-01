Les prix de vente primaires des condominiums à Hanoï ont augmenté de 36%

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la plus forte augmentation enregistrée au cours des huit dernières années sur le marché des condominiums à Hanoï.

À la fin du quatrième trimestre 2024, les prix de vente primaires moyens des condominiums à Hanoi étaient de 72 millions de dôngs (2.836 USD) par m² de surface vendable nette (NSA), hors TVA, frais d'entretien et remises.

À Hô Chi Minh-Ville, les prix de vente des copropriétés se sont élevés en moyenne à 76 millions de dôngs par m² NSA au quatrième trimestre 2024, en hausse de près de 24% par rapport à l'année précédente.

Cette augmentation significative est due au fait que plus de 70% de la nouvelle offre provenait de projets haut de gamme et de luxe lancés cette année.

Dans le même temps, les prix de vente des projets existants ont augmenté de 10 à 40% par rapport aux lancements précédents.

Malgré la fixation d'un prix de vente élevé, les promoteurs ont également proposé diverses politiques de vente attrayantes telles que des paiements prolongés jusqu'à cinq ans ou des remises de 5 à 16% pour les paiements standards.

En conséquence, les nouveaux projets lancés au quatrième trimestre 2024 ont enregistré un taux d'absorption positif d'environ 70% de l'offre totale.

Parmi ceux-ci, plusieurs projets haut de gamme et de luxe avec un accès pratique au centre de Hanoï, qui ont été vendus à la date de lancement officielle.

Ces projets ont réussi à attirer l'attention des investisseurs disposant de fonds disponibles qui ont opté pour un calendrier de paiement standard pour bénéficier de remises importantes.

Sur le marché secondaire, les prix de vente des condominiums à Hanoï sont désormais presque alignés sur ceux de Hô Chi Minh-Ville, atteignant respectivement en moyenne 48 millions de dôngs et 49 millions de dôngs par m² NSA (hors TVA et frais).

À Hanoï, l'augmentation des prix de vente secondaires a maintenu une croissance plus stable par rapport au début de l'année, en hausse de 5% en glissement trimestriel. Par rapport à la même période de l'année dernière, le niveau des prix a augmenté de plus de 26%, soit la plus forte croissance annuelle enregistrée jusqu'à présent.

D'autre part, le prix de vente secondaire des condominiums à Hô Chi Minh-Ville a continué d'augmenter légèrement au quatrième trimestre 2024, en hausse de 1% en glissement trimestriel et de 7% en glissement annuel. Des augmentations des prix de vente secondaires ont été enregistrées dans tous les segments de condominiums au cours de ce trimestre.

Concernant le marché résidentiel de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville cette année, le directeur exécutif de CBRE Vietnam, Dung Duong, a déclaré : "L'année 2025 marquera le début d'un nouveau cycle sur le marché résidentiel, avec une offre abondante et une meilleure qualité des produits, tirée par une concurrence croissante entre les promoteurs".

Le marché devrait devenir plus stable et plus durable, car il a le temps de s'adapter aux lois révisées, ainsi qu'aux nouvelles circulaires et directives de mise en œuvre.

"Cela créera un environnement juridique clair, encourageant les promoteurs à participer activement au développement de projets tout en ouvrant des opportunités à davantage de personnes pour accéder et acheter des logements plus facilement".

En plus des différences de prix, CBRE Vietnam a déclaré que l'année 2024 a également montré une divergence en termes d'offre entre les marchés résidentiels de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Alors que Hô Chi Minh-Ville a continué à faire face à une offre nouvelle limitée, avec seulement 5.300 nouvelles unités en 2024, y compris des copropriétés et des propriétés foncières, l'offre de nouvelles unités résidentielles à Hanoï a augmenté de manière significative avec près de 38.000 nouvelles unités lancées l'année dernière.

Dont l'offre de nouveaux condominiums à Hanoï en 2024 était trois fois supérieure à celle de 2023, marquant le nombre annuel de nouveaux lancements le plus élevé enregistré depuis 2020.

La majorité de la nouvelle offre au quatrième trimestre 2024 provenait de projets haut de gamme ayant un statut juridique achevé et développés dans les méga-townships des arrondissements de Nam Tu Liêm et de Gia Lâm, où les résidents avaient déjà emménagé. Cela a entraîné une augmentation des prix de vente primaires, ainsi que des taux de vente dépassant 70% parmi les projets lancés.

Dans le même temps, l'offre de nouveaux condominiums à Hô Chi Minh-Ville a atteint le niveau le plus bas jamais enregistré depuis 2013, avec seulement 5.050 nouvelles unités lancées en 2024.

Cependant, au cours du dernier trimestre de 2024, l'offre à Hô Chi Minh-Ville était déjà multipliée par 26 par rapport au trimestre précédent.

VNA/CVN