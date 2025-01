Le secteur bancaire accélère sa transition verte

>> Croissance du crédit projetée à 16% pour 2025

>> La Banque d’État table sur une croissance du crédit de 16% en 2025

>> La croissance du crédit au Vietnam dépasse l'objectif, atteignant 15,08% en 2024

Photo : VNA/CVN

Depuis 2017, le nombre d’établissements de crédit (EC) accordant des crédits verts a rapidement augmenté, passant de 15 à 50. L'encours total des crédits verts dépasse désormais 665.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 7,11% par rapport à fin 2023. Le taux de croissance annuel moyen des prêts durant la période 2017-2024 atteint 22%. Environ 23% de l’encours total de la dette économique est évalué en fonction des risques environnementaux et sociaux.

D’après la Banque d'État du Vietnam (SBV), environ 80 à 90% des banques appliquent partiellement ou totalement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs opérations, et près de 50% ont mis en place une gestion des risques.

Lors de la 5ᵉ réunion du Comité national de direction pour la mise en œuvre des engagements pris par le Vietnam lors de la COP26, tenue le 2 octobre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de promouvoir la finance verte et de développer des sources de crédits verts de manière rapide et efficace.

"La transformation verte, la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des tendances inévitables et irréversibles. Nous devons donc redoubler d’efforts et faire preuve d’une plus grande détermination", a déclaré le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

En réponse aux directives gouvernementales, la Banque d'État a mis en place divers programmes et mesures pour encourager les initiatives de crédit et de banque verte. Ces efforts incluent des stratégies sectorielles, le Projet de développement de la banque verte au Vietnam et le Projet de restructuration du système des établissements de crédit.

Le cadre juridique du secteur bancaire a également été renforcé, avec des contenus et procédures spécifiques permettant aux banques commerciales de financer des projets verts en conformité avec les engagements internationaux et les objectifs de croissance durable.

Selon le vice-gouverneur de la Banque d'État, Dào Minh Tu, "les établissements de crédit jouent un rôle crucial dans le financement des activités économiques tout en favorisant la transformation verte. Nous avons collaboré avec des organisations internationales pour établir une liste des secteurs verts et un manuel dédié aux critères ESG."

Accès aux capitaux verts

De plus en plus d'entreprises vietnamiennes accèdent aux capitaux verts via les banques. Par exemple, HSBC Vietnam a accordé un crédit commercial vert à court terme à Vinh Hoan pour soutenir son fonds de roulement dans la production aquacole durable.

Nguyên Ngô Vi Tam, Pdg de Vinh Hoan, explique que ce prêt a été accordé grâce à leur modèle économique circulaire, qui optimise la chaîne de valeur, réduit les déchets et crée de la valeur ajoutée à partir des sous-produits.

Le marché des capitaux verts connaît également un essor. En septembre 2024, BIDV est devenue la première banque vietnamienne à émettre avec succès 3.000 milliards de dôngs d'obligations vertes, conformément aux normes de l’ICMA (International Capital Market Association). Les fonds collectés financeront des projets à impact environnemental et social positif.

Photo : VNA/CVN

En novembre 2024, Vietcombank a annoncé l’émission d’un cadre d'obligations vertes, respectant les principes volontaires des Green Bond Principles de l’ICMA.

"Les prêts verts de Vietcombank contribuent à résoudre les problèmes environnementaux urgents du pays, tels que les émissions de carbone et la pollution", selon S&P Global, une organisation spécialisée dans les notations ESG.

Malgré des progrès significatifs, des défis subsistent. Le Vietnam manque encore de réglementations claires, notamment pour la classification des critères verts. Par ailleurs, les projets climatiques sont souvent perçus comme risqués, ce qui freine les investissements.

Selon FiinRatings, une agence de notation de crédit vietnamienne, un cadre de classification pour les obligations et crédits verts est en cours d’élaboration. Les récentes transactions d'obligations vertes montrent des améliorations, grâce à une réglementation de base et à la participation volontaire des acteurs du marché.

Bien que des obstacles subsistent, le secteur bancaire vietnamien jouera un rôle central dans la transition écologique, ouvrant la voie à une économie durable et innovante.

VNA/CVN