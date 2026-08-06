Les pays arabes et islamiques réunis à Amman pour condamner les politiques israéliennes à Jérusalem

Les ministres des Affaires étrangères et les représentants des pays arabes et islamiques se sont réunis mercredi 5 août à Amman et ont condamné conjointement les politiques et les mesures israéliennes à Jérusalem et concernant ses lieux saints.

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Selon l'agence de presse officielle jordanienne Petra, la réunion a rassemblé les membres du comité ministériel arabe chargé de faire face aux politiques et mesures israéliennes à Jérusalem, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de la Türkiye, du Pakistan, de l'Indonésie et de la Malaisie. Les participants ont examiné les derniers développements à Jérusalem et dans ses lieux saints, dans le but d'adopter une position unifiée face à l'intensification des politiques et des mesures israéliennes qu'ils qualifient d'illégales. Le comité ministériel est composé de la Jordanie, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de la Somalie, de l'Irak, du Qatar, de l'Égypte et du Maroc, ainsi que du secrétaire général de la Ligue arabe.

Xinhua-AA/VNA/CVN