Une découverte paléontologique majeure en Thaïlande : un fossile de dinosaure de 130 millions d’années

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La découverte a été réalisée par Yodsanya Pitabut, un habitant âgé de 53 ans, qui a remarqué des fragments d’os fossilisés lors de travaux de terrassement destinés à la construction d’un crématorium. Les échantillons ont ensuite été transmis aux autorités compétentes pour expertise. Une équipe dirigée par la Dre Sita Manitkul, chercheuse au Centre de recherche et d'éducation en paléontologie de l'Université Mahasarakham, s'est rendue sur le site avec des géologues du Centre de recherche et du Musée des dinosaures de Khon Kaen, ainsi que des représentants des autorités locales. À ce jour, plus d'une centaine de fossiles ont été collectés, dont des vertèbres, des os des membres postérieurs, des articulations, des os de la cheville et des phalanges. Les chercheurs ont également découvert des fossiles de nageoires de requins dans la même zone. Les analyses préliminaires indiquent que les restes appartiennent à un dinosaure carnivore datant de plus de 130 millions d'années, soit environ 20 millions d'années de plus que Nakha Titan Chaiyaphumensis, une espèce herbivore datant de 110 à 115 millions d'années.

VNA/CVN