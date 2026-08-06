États-Unis : une fusillade de masse fait plusieurs morts dans une zone rurale de Caroline du Nord

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La police est intervenue après avoir reçu un appel mercredi 5 août peu avant 08h00. À leur arrivée, les agents ont découvert plusieurs personnes victimes de tirs, a indiqué le Bureau d'enquête dans un communiqué. Une personne a été transportée à l'hôpital avec une blessure par balle, tandis que plusieurs autres étaient déjà décédées, a précisé le communiqué. Les forces de l'ordre sont toujours sur place pour recueillir des preuves et mener des entretiens. Trois membres d'une même famille sont décédés, dont le tireur présumé, et un quatrième membre de la même famille a été hospitalisé, selon un média local citant le shérif du comté de Caswell, Tony Durden. Les États-Unis sont rongés par la violence liée aux armes à feu depuis des décennies. Des centaines de fusillades de masse sont signalées chaque année.

Xinhua/VNA/CVN