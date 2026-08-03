États-Unis : un mort et cinq blessés lors d'une fusillade dans un quartier de Portland

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À 03h33 heure locale, des agents de police de Portland affectés au commissariat du Nord sont intervenus suite au signalement d'une fusillade au bloc 5800 de la rue Northeast Alberta, précise le communiqué. À leur arrivée, ils ont découvert deux victimes présentant des blessures par balle apparentes. Toutes deux ont été transportées à l'hôpital en ambulance. Peu de temps après, les agents ont appris que quatre autres victimes étaient arrivées dans des hôpitaux locaux à bord de véhicules privés, ajoute le communiqué. Un homme adulte est décédé par la suite à l'hôpital, alors que les cinq autres blessés ont été soignés et que leurs blessures ne semblent pas engager leur prognostic vital, précise le communiqué, ajoutant qu'un adolescent figurait parmi les blessés. Le suspect ou les suspects ont quitté les lieux après la fusillade et aucune arrestation n'a été effectuée pour l'instant.

Xinhua/VNA/CVN