Un pétrolier signale une explosion à proximité du détroit d'Ormuz

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Selon un communiqué de l'UKMTO, l'agence a reçu dimanche 2 août à 20h37 GMT le signalement du capitaine du navire. Le capitaine a indiqué que l'explosion avait été entendue alors que le navire se trouvait à environ 20 milles nautiques au Nord-Est de Khasab, à Oman. L'UKMTO a conseillé aux navires transitant dans la zone de faire preuve de prudence et de signaler toute activité suspecte à l'agence. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont à nouveau intensifiées, l'UKMTO a signalé ces derniers jours une série d'incidents liés à la sécurité maritime, dont la plupart se sont produits au large des côtes d'Oman, près du détroit d'Ormuz.
Xinhua/VNA/CVN