Un pétrolier signale une explosion à proximité du détroit d'Ormuz

Un pétrolier a signalé avoir entendu une explosion à proximité immédiate de son navire, près de l'entrée Est du détroit d'Ormuz tandis que le navire et son équipage sont restés sains et saufs, a indiqué dimanche 2 août l'agence britannique de surveillance de la sécurité maritime (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

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Selon un communiqué de l'UKMTO, l'agence a reçu dimanche 2 août à 20h37 GMT le signalement du capitaine du navire. Le capitaine a indiqué que l'explosion avait été entendue alors que le navire se trouvait à environ 20 milles nautiques au Nord-Est de Khasab, à Oman. L'UKMTO a conseillé aux navires transitant dans la zone de faire preuve de prudence et de signaler toute activité suspecte à l'agence. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont à nouveau intensifiées, l'UKMTO a signalé ces derniers jours une série d'incidents liés à la sécurité maritime, dont la plupart se sont produits au large des côtes d'Oman, près du détroit d'Ormuz.

Xinhua/VNA/CVN