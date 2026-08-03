Un séisme de magnitude 5,6 frappe l'Égypte, des secousses ont été ressenties au Caire

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Le séisme s'est produit vers 03h00 du matin, heure locale (00h00 GMT). Selon le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), l'épicentre, situé à une profondeur de dix km, a été initialement localisé à 30,14 degrés de latitude Nord et 32,34 degrés de longitude Est. Le Croissant-Rouge égyptien a déclaré n'avoir reçu jusqu'à présent aucun signalement de victimes ou de dégâts matériels.
Xinhua/VNA/CVN