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Brefs / International
Un séisme de magnitude 5,6 frappe l'Égypte, des secousses ont été ressenties au Caire

Un séisme de magnitude 5,6 a frappé tôt lundi 3 août le Nord-Est de Charm el-Cheikh, et des secousses telluriques ont été ressenties dans la capitale égyptienne.

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Le séisme s'est produit vers 03h00 du matin, heure locale (00h00 GMT). Selon le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), l'épicentre, situé à une profondeur de dix km, a été initialement localisé à 30,14 degrés de latitude Nord et 32,34 degrés de longitude Est. Le Croissant-Rouge égyptien a déclaré n'avoir reçu jusqu'à présent aucun signalement de victimes ou de dégâts matériels.

Xinhua/VNA/CVN

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