Quatorze morts dans une collision entre un minibus et un camion dans le Centre de l'Ouganda

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La collision frontale s'est produite sur l'autoroute Kampala-Masaka, a précisé Michael Kananura, porte-parole de la Direction de la circulation et de la sécurité routière, dans un communiqué, ajoutant que quatre personnes - deux dans chaque véhicule - avaient été blessées et transportées d'urgence à l'hôpital. La police locale a ouvert une enquête sur cet accident. Le conducteur du camion se serait enfui et des mesures sont en cours pour le retrouver et l'arrêter, a ajouté le communiqué. Les accidents de la route restent un problème majeur de sécurité publique en Ouganda, les autorités attribuant de nombreux accidents au mauvais état des routes, à des défauts mécaniques et à une conduite imprudente, telle que les excès de vitesse et les dépassements dangereux.
Xinhua/VNA/CVN