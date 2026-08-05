Quatorze morts dans une collision entre un minibus et un camion dans le Centre de l'Ouganda

Quatorze personnes ont trouvé la mort lundi soir 3 août lorsque le minibus dans lequel elles voyageaient est entré en collision avec un camion transportant du sable qui circulait en sens inverse, dans le district de Kalungu, dans le Centre de l'Ouganda, a indiqué mardi 4 août la police.

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La collision frontale s'est produite sur l'autoroute Kampala-Masaka, a précisé Michael Kananura, porte-parole de la Direction de la circulation et de la sécurité routière, dans un communiqué, ajoutant que quatre personnes - deux dans chaque véhicule - avaient été blessées et transportées d'urgence à l'hôpital. La police locale a ouvert une enquête sur cet accident. Le conducteur du camion se serait enfui et des mesures sont en cours pour le retrouver et l'arrêter, a ajouté le communiqué. Les accidents de la route restent un problème majeur de sécurité publique en Ouganda, les autorités attribuant de nombreux accidents au mauvais état des routes, à des défauts mécaniques et à une conduite imprudente, telle que les excès de vitesse et les dépassements dangereux.





Xinhua/VNA/CVN