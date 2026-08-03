Le Venezuela et la République dominicaine conviennent de rétablir leurs relations diplomatiques

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Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les deux gouvernements étaient convenus d'entamer un processus progressif de normalisation des relations diplomatiques et consulaires "sur la base d'une feuille de route qui sera élaborée d'un commun accord", à la suite d'un dialogue entre les deux parties. "Cette décision répond à l'intérêt partagé de renforcer les canaux de communication institutionnels, au bénéfice des ressortissants des deux pays et des liens d'amitié historiques qui unissent le Venezuela et la République dominicaine", précise le communiqué. Le ministère a précisé que les deux gouvernements avaient réaffirmé leur volonté de mener à bien ce processus dans le cadre du dialogue, du respect mutuel et du respect du droit international. Le Venezuela et la République dominicaine avaient rompu leurs relations diplomatiques en juillet 2024 après que Caracas eut accusé Saint-Domingue d'ingérence dans ses affaires intérieures à propos de l'élection présidentielle vénézuélienne.

Xinhua/VNA/CVN