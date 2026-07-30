L'Égypte annonce qu'un incendie s'est déclaré sur deux navires au port de Damiette

Le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minérales a fait savoir mercredi 29 juillet qu'un incendie s'était déclaré sur un navire de regazéification et un navire de stockage au port de Damiette, sur la côte méditerranéenne, précisant que l'incident avait été immédiatement maîtrisé et n'avait fait aucune victime.

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Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, s'est rendu sur place pour suivre la situation sur le terrain et superviser les opérations de maîtrise et de sécurité, selon un communiqué du ministère. Le ministère a indiqué que les équipes d'urgence et les autorités techniques compétentes prenaient les mesures nécessaires conformément aux normes en vigueur, ajoutant que des procédures étaient en cours pour évaluer les répercussions de l'incident. Il a exhorté les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à se fier à ses communiqués officiels pour s'informer, précisant que le ministère annoncerait toute nouvelle évolution de la situation.

Xinhua/VNA/CVN