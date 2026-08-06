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Brefs / International
Liban : deux soldats israéliens tués et quatre autres blessés par un engin explosif dans le Sud

L'armée israélienne a annoncé jeudi 6 août que deux de ses soldats, dont un commandant de compagnie, avaient été tués et quatre autres grièvement blessés par un engin explosif mercredi 5 août dans le village de Majdal Zoun, dans le Sud du Liban.

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On ne sait pas pour l'instant quand cet engin a été posé. L'armée israélienne a accusé le Hezbollah de violer l'accord de cessez-le-feu et a dit avoir mené des frappes aériennes intenses qui se sont poursuivies dans la nuit. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu depuis des semaines.

Xinhua/VNA/CVN

#Liban #Israël #conflit #violences

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