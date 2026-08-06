Liban : deux soldats israéliens tués et quatre autres blessés par un engin explosif dans le Sud

L'armée israélienne a annoncé jeudi 6 août que deux de ses soldats, dont un commandant de compagnie, avaient été tués et quatre autres grièvement blessés par un engin explosif mercredi 5 août dans le village de Majdal Zoun, dans le Sud du Liban.