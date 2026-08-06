Liban : deux soldats israéliens tués et quatre autres blessés par un engin explosif dans le Sud

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On ne sait pas pour l'instant quand cet engin a été posé. L'armée israélienne a accusé le Hezbollah de violer l'accord de cessez-le-feu et a dit avoir mené des frappes aériennes intenses qui se sont poursuivies dans la nuit. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu depuis des semaines.
Xinhua/VNA/CVN