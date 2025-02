La Palestine n'est pas à vendre, selon le président palestinien

Le président palestinien Mahmoud Abbas a réaffirmé mercredi 19 février que la Palestine n'était pas à vendre et qu'aucune partie de ses terres, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem, ne serait abandonnée.

Dans une déclaration faite à l'issue d'une réunion du Comité central du Fatah à Ramallah, M. Abbas a rejeté toute tentative de déplacement du peuple palestinien et a souligné que l'adhésion au droit international et à l'Initiative de paix arabe constituait la base de toute solution politique.

Le Comité central du Fatah a également réitéré son rejet de toute tentative de déplacement et a affirmé que les Palestiniens résisteraient à de telles tentatives grâce à leur engagement en faveur de leur cause nationale sous la direction de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Le comité a félicité la Jordanie et l'Égypte pour avoir rejeté les appels au déplacement et a souligné l'importance du prochain sommet arabe d'urgence pour aborder cette question et approuver un plan de reconstruction pour Gaza.

Il a également mis l'accent sur la nécessité de s'unir derrière l'OLP pour contrer les politiques israéliennes et assurer l'avènement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale.

