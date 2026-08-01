Brésil : fusillade entre policiers et trafiquants de drogue présumés à l'aéroport à Sao Paulo

Des agents de la Police fédérale brésilienne ont été impliqués vendredi 31 juillet dans une fusillade avec des personnes soupçonnées de trafic de drogue à l'aéroport international de Guarulhos à Sao Paulo, après que les suspects eurent tenté de faire passer une importante cargaison de cocaïne à bord d'un avion à destination de l'Europe.

>> Drogue : deux morts et six blessés à Nice lors d'une fusillade en plein jour

Selon la police et les médias locaux, au moins dix personnes armées circulant à bord de quatre véhicules sont entrées dans une zone de fret à accès restreint située près de la piste, où des agents fédéraux les ont interceptées, ce qui a déclenché un échange de tirs, sans blessé signalé.

Il n'a pas été fait état d'arrestations pour l'heure, les suspects s'étant enfuis en direction d'un chantier de construction situé près d'une rivière. Une chasse à l'homme impliquant la Police fédérale, la Police militaire de l'État, la Police routière fédérale et la Police civile, a été lancée afin de les identifier et de les interpeller.

Les autorités ont saisi plus de 300 kilos de cocaïne, dont au moins cinq valises remplies de drogue qui avaient déjà été chargées dans l'avion, ainsi que quatre cartons abandonnés sur le tarmac.

Xinhua/VNA/CVN