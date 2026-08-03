Golf : Thorbjornsen remporte son premier trophée PGA au Rocket Classic

L'Américain Michael Thorbjornsen a réussi un putt de près de 8 m sur le dernier green pour remporter dimanche 2 août son premier trophée sur le circuit PGA lors de la dernière édition du Rocket Classic, disputé à Détroit (Michigan).

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Le golfeur de 24 ans a entamé la dernière journée avec quatre coups de retard sur le leader Davis Riley. Mais il a enchaîné les birdies sur les neuf derniers trous pour signer la meilleure carte de la journée (63, soit 7 coups sous le par), tandis que ses concurrents laissaient passer leurs occasions, à l'image de Riley qui a concédé trois bogeys sur les neuf premiers trous. Thorbjornsen, devenu professionnel en 2024, s'impose finalement avec deux coups d'avance sur un peloton très serré comprenant notamment le double vainqueur de Majeurs et médaillé d'or olympique Xander Schauffele, qui a manqué plusieurs putts dans la ligne droite.

APS/VNA/CVN