Grèce : deux pompiers tués alors qu'ils luttaient contre un incendie de forêt sur l'île de Crète

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Les pompiers victimes, âgés de 58 et 25 ans, ont trouvé la mort alors qu'ils intervenaient sur l'incendie dans le village de Krya Vrysi, dans le district régional de Réthymnon, dème situé au sud de l'île grecque de Crète. L'incendie, qui s'est déclaré vers midi, s'est propagé rapidement sous l'effet de vents violents, rendant les efforts de maîtrise extrêmement difficiles. Parallèlement, les habitants de plusieurs villages de la région ont reçu l'ordre d'évacuer vers des zones plus sûres alors que l'incendie continuait de se propager. Les moyens de lutte contre l'incendie ont été renforcés tout au long de la journée. Au total, 125 pompiers, appuyés par six équipes terrestres spécialisées et 27 camions de pompiers, ont été déployés. Quatre hélicoptères et quatre avions de lutte contre les incendies ont été mobilisés, mais n'ont pu intervenir que par intermittence en raison des conditions de vent extrêmes.Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer la cause de cet incendie.

Xinhua/VNA/CVN