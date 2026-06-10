Le seul point de passage pour l'aide humanitaire vers Gaza rouvre après deux jours de fermeture

Israël a rouvert le seul passage de fournitures vers la bande de Gaza après une fermeture de deux jours qui a interrompu l'approvisionnement en secours, ont annoncé mardi 9 juin des humanitaires de l'ONU.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, le passage de Kerem Shalom/Karem Abu Salem, fermé dimanche 7 juin, a rouvert mardi 9 juin. Il aurait été fermé après une attaque de missile iranien contre Israël dimanche 7 juin.

Lundi 8 juin, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, avait exhorté Israël à rouvrir le passage vital pour l'aide humanitaire.

Xinhua/VNA/CVN