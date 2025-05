Les cinq piliers de l’innovation au Vietnam

Photo : ST/CVN

Le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies vient de publier le programme d’action pour l’innovation pour 2025 et les orientations jusqu’à 2030. Selon le ministère, ce programme a été élaboré pour concrétiser les directives, objectifs, tâches et solutions énoncés dans les Résolutions N°57 du Politburo, N°71 du gouvernement et N°81 de l’Assemblée nationale.

Ce programme est considéré comme une démarche stratégique visant à fortement stimuler les activités d’innovation à travers le pays, à construire une base solide pour le développement scientifique, technologique et l’innovation, contribuant ainsi à atteindre l’objectif de faire du Vietnam un pays industriel moderne à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030.

Ainsi, d’ici 2030, l’innovation jouera un rôle central dans le développement de la culture, de la société et de la population vietnamiennes, positionnant le Vietnam parmi les 40 pays leaders mondiaux en matière d’Indice mondial de l’innovation (GII).

Le niveau de science, de technologie et d’innovation atteindra un niveau avancé dans de nombreux domaines, se classant parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur.

Il est à noter que la culture de l’innovation se répandra largement dans la vie sociale, créant une dynamique de développement durable, des entreprises aux communautés.

Les cinq piliers clés de l’innovation au Vietnam sont : l’innovation technologique, l’amélioration de l’efficacité, la création de technologies, les start-up innovantes et la culture de l’innovation.

Parallèlement, la productivité du travail et la qualité des ressources humaines augmenteront : la contribution de la productivité multifactorielle (TFP) à la croissance économique sera supérieure à 55% ; la part de l’innovation dans le taux de croissance du PIB sera supérieure à 33% ; le pourcentage d’entreprises engagées dans des activités d’innovation atteindra plus de 40% du nombre total d’entreprises.

L’écosystème d’innovation sera complété et développé. Le nombre de demandes de brevets et de titres de propriété industrielle augmentera en moyenne de 16 à 18% par an, et le taux de brevets exploités commercialement atteindra 8 à 10%.

L’exigence fixée pour ce programme d’action est d’assurer une approche globale, synchronisée, déterminée et efficace, avec un contenu couvrant pleinement les cinq piliers principaux de l’innovation au Vietnam : l’innovation technologique, l’amélioration de l’efficacité, la création de technologies, les startups innovantes et la culture de l’innovation.

Pour atteindre ces objectifs, le ministère des Sciences et des Technologies propose des groupes de tâches et de solutions clés, tels que :

· Améliorer la sensibilisation et développer la culture de l’innovation

· Perfectionner les institutions, mécanismes et politiques pour stimuler l’innovation

· Renforcer les investissements et améliorer les infrastructures pour l’innovation

· Développer les ressources humaines pour répondre aux exigences de l’innovation

· Promouvoir fortement les activités d’initiative, d’amélioration technique et d’innovation pour les citoyens et les entreprises

Le ministère des Sciences et des Technologies déclare que le programme d’action n’est pas seulement une feuille de route, mais aussi un engagement du Ministère à faire de l’innovation un moteur essentiel du développement socio-économique pour la période à venir.

NDEL/VNA/CVN