Créer un environnement propice à l’innovation

Lors du Forum de l’investissement pour l’innovation au Vietnam 2025 (VIPC Summit), le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné l’importance de l’événement dans la mobilisation des ressources pour les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique - une tendance mondiale et une préconisation du Parti et de l’État selon la Résolution n°57 du Bureau politique.