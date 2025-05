Missions clés pour la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a fixé sept missions principales pour réaliser des percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, en application de la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024.

>> Succès du projet de bananiculture high-tech du Groupe du caoutchouc du Vietnam

>> Bac Giang promeut les start-up dans les agricultures bio et high-tech

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Van Long, directeur du Département des sciences et technologies du ministère, la première mission consiste à sensibiliser, à renouveler les mentalités et à instaurer une forte volonté politique dans les secteurs de l’agriculture et de l’environnement en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique.

Deuxièmement, il s’agit de perfectionner les institutions et d’en faire un avantage concurrentiel. Ainsi, le ministère se concentrera sur la révision, la modification et le complément de 17 lois sur l’agriculture et l’environnement afin d’en assurer la cohérence, d’éliminer rapidement les goulots d’étranglement et de simplifier les procédures administratives pour répondre aux exigences de gestion de l’État et à une intégration internationale proactive.

Troisièmement, le ministère augmentera les investissements et améliorera les infrastructures pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Quatrièmement, il développera et valorisera des ressources humaines de haut niveau, notamment des scientifiques et experts vietnamiens et étrangers de premier plan, afin de répondre aux exigences.

Cinquièmement, il s’agira de promouvoir la transformation numérique, l’application de la science, de la technologie, et l’innovation dans les activités des agences et unités du ministère.

Sixièmement, une attention particulière sera portée à la promotion des activités scientifiques, technologiques, d’innovation et de transformation numérique au sein des entreprises des secteurs de l’agriculture et de l’environnement. L’accent sera notamment mis sur l’examen et la proposition de politiques et d’incitations préférentielles pour les entreprises, et sur la priorité accordée aux PME, aux coopératives et aux ménages afin de les soutenir dans leurs investissements dans la transformation numérique, la recherche et l’application scientifiques, ainsi que dans l’innovation technologique, afin d’améliorer la production, l’efficacité commerciale et la gouvernance d’entreprise.

Septièmement, des efforts seront déployés pour renforcer la coopération internationale en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique, tant au niveau multilatéral que bilatéral, avec les pays, territoires, organisations internationales, multinationales, instituts de recherche et universités de premier plan dans ces domaines à travers le monde.

Le directeur du Département des sciences et technologies a également annoncé que samedi 10 mai, le ministère, en collaboration avec la province de Bac Ninh (Nord), organisera une conférence pour lancer le plan de mise en œuvre de la Résolution du Politburo dans les secteurs de l’agriculture et de l’environnement.

En marge de l’événement, des stands présenteront et présenteront certaines réalisations en matière de recherche, de transfert et d’application scientifiques et technologiques dans ces secteurs.

VNA/CVN