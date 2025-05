Vietnam - Asia DX Summit 2025 : le numérique vietnamien à l’assaut des marchés internationaux

Dans le contexte d'une transformation numérique mondiale en pleine accélération, les entreprises vietnamiennes du secteur numérique sont en train de s'affirmer. Elles y parviennent grâce à leur maîtrise technologique, à la création de solutions "made in Vietnam" et à une capacité constante d'innovation.

>> FPT Play diffusera la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ au Vietnam

>> Entreprises privées : cap sur l’innovation partagée

>> Ouverture à Hanoï du Sommet sur la transformation numérique Vietnam - Asie 2025

Photo : VNA/CVN

Leur ambition est claire : conquérir les marchés régionaux et internationaux, démontrant ainsi le dynamisme et le potentiel technologique du Vietnam.

C’est ce qu’ont souligné les intervenants lors des principales sessions de discussion tenues mardi 27 mai dans le cadre du Sommet sur la transformation numérique Vietnam - Asie 2025 (Vietnam - Asia DX Summit 2025), organisé par l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA).

Grâce à une main-d'œuvre jeune, dynamique et ouverte à l’intégration mondiale, les entreprises vietnamiennes s’affirment comme des pionnières dans la construction d’un avenir numérique. Elles contribuent activement à l’objectif national de faire de l’économie numérique un pilier représentant 50% du PIB d’ici 2045, conformément à la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique sur les avancées scientifiques, technologiques, l’innovation et la transformation numérique.

Dans cette optique, de nombreuses entreprises vietnamiennes investissent dans le développement de produits technologiques stratégiques et renforcent la recherche pour maîtriser des technologies de pointe. Les domaines technologiques ciblés incluent : l’intelligence artificielle (IA) et la science des données, l’Internet des objets (IoT), les réseaux 5G et 6G, la blockchain, la cybersécurité, ainsi que la fabrication de puces électroniques et de semi-conducteurs.

Selon Nguyên Van Khoa, président de la VINASA, le Vietnam comptait début 2025 plus de 54 500 entreprises numériques. "Non seulement leur nombre augmente, mais leurs capacités se renforcent également. De grands groupes comme Viettel, FPT, VNPT, MISA ou One Mount ont investi dans le développement de technologies de base pour répondre à des enjeux majeurs du pays", a-t-il affirmé.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam a réalisé des avancées spectaculaires dans sa transformation numérique. Le taux d'adoption des plateformes numériques par les entreprises est passé de 30% en 2021 à près de 70% en 2024, témoignant d'une adaptation rapide du secteur privé.

Le gouvernement numérique a également connu un essor significatif, avec plus de 95% des services publics désormais disponibles en ligne au niveau 4. L'économie numérique représentait environ 16,5 % du PIB en 2024, vise le chiffre de 20 % en 2025. Des initiatives majeures comme le Programme national de transformation numérique et le Projet 06 sur les données démographiques et l’authentification numérique ont radicalement modernisé le fonctionnement des institutions publiques.

Ce dynamisme se traduit par une présence vietnamienne croissante sur la scène internationale. Plus de 1 000 entreprises technologiques vietnamiennes fournissent désormais des services numériques à des marchés majeurs tels que les États-Unis, le Japon, l’Europe et la République de Corée, générant des milliards de dollars de chiffre d’affaires chaque année. Les délégués ont d'ailleurs classé le Vietnam parmi les nouveaux pôles mondiaux de services numériques. Pour accélérer cette croissance, des propositions de coopération concrètes ont été avancées.

Junya Kawamoto, président du Comité de coopération internationale de l’Association japonaise de l’industrie des services informatiques (JISA), a souligné l’intérêt du Japon pour des partenariats avec les entreprises technologiques vietnamiennes, notamment dans le développement d’applications d’IA dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’industrie manufacturière.

En marge du Vietnam - Asia DX Summit 2025, un salon des technologies numériques se tient les 27 et 28 mai, réunissant près de 40 exposants vietnamiens et étrangers.

VNA/CVN