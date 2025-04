Portail d'information pour les produits et solutions scientifiques et technologiques

Le 9 avril, le ministère des Sciences et des Technologies a officiellement lancé le portail d'information pour la réception et l'annonce des produits et solutions scientifiques, technologiques, innovants et de transformation numérique, à l'adresse : https://nq57.mst.gov.vn.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, a déclaré que ce portail avait été construit pour créer une plate-forme ouverte, transparente et efficace pour recevoir, synthétiser, évaluer et publier des produits et solutions typiques de science-technologie-innovation-transformation numérique, y compris des solutions et produits déployés avec succès et de nouvelles solutions et produits ayant un potentiel d'application future.

Il s’agit non seulement d’un outil de soutien au processus de transformation numérique dans les agences et les entreprises de l’État, mais également d’un pont important entre les initiatives technologiques et les politiques de développement socio-économique, contribuant à l’amélioration de la compétitivité nationale.

Présentant ce portail, Dô Công Anh, directeur du Centre des technologies de l'information (ministère des Sciences et des Technologies) a précisé que le portail annonçait 71 produits et solutions de technologie numérique exceptionnels récompensés lors des Prix des produits de technologie numérique "Make in Vietnam" en 2024. Il s'agit de réalisations spécifiques, qui ont favorisé et favorisent l'efficacité pratique dans des domaines clés tels que l'industrie, l'agriculture, l'éducation, la santé, les transports, la finance..., contribuant à améliorer la vie des gens et à promouvoir le développement socio-économique.

