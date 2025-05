La French Tech Vietnam : accent mis sur l’innovation

Lors de son discours d’ouverture, Alexandre Sompheng, président de la French Tech Vietnam, a souligné que cet événement marquait le lancement officiel de l'Année de l'innovation France - Vietnam, laquelle s’inscrit pleinement dans le partenariat stratégique global établi entre les deux pays en octobre dernier, illustrant leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs clés.

"En effet, aujourd’hui, nous sommes témoins de la dynamique collective d’une ambition partagée, et surtout, d’un esprit de coopération franco-vietnamienne qui ne cesse de se renforcer au service de l’innovation responsable, inclusive et tournée vers un avenir plus respectueux de l’environnement", a déclaré M. Sompheng.

L’événement a également réuni de nombreux acteurs économiques ainsi que des associations professionnelles et éducatives partenaires de la French Tech Vietnam, telles que le CFVG, TAOStartup, AVSE, la Vietnam Blockchain Association, VietSuccess ou encore la Startup Vietnam Foundation.

S’exprimant à cette occasion, Emmanuelle Pavillon-Grosser, consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, a salué l’organisation de cet événement dédié à l’innovation, domaine qu’elle considère comme un pilier de la coopération franco-vietnamienne de longue date, qu’il s’agisse de formation, de recherche ou de développement entrepreneurial.

"Du côté français, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD), pour n’en citer que deux, sont présents au Vietnam depuis de nombreuses années", a-t-elle indiqué.

Dans le domaine des semi-conducteurs, priorité commune du Vietnam et de l’Union européenne, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a été l’un des premiers partenaires de l’Institut de nanotechnologie de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

"Depuis plus de trente ans, 15.000 ingénieurs vietnamiens ont bénéficié d’une formation +à la française+, en France comme au Vietnam. C’est ce parcours commun que nous avons souhaité célébrer aujourd’hui lors du French Tech Summit Vietnam. Cet événement est également l’occasion de placer les start-up et les entrepreneurs technologiques au cœur de notre coopération", a-t-elle poursuivi.

La consule générale a rappelé qu’à l’occasion de la visite du ministre délégué au Commerce extérieur et aux Français de l’étranger le 12 avril dernier, l’ambassade de France au Vietnam et le Centre national d’innovation avaient signé un protocole d’accord visant à approfondir la coopération franco-vietnamienne dans le domaine de l’innovation.

Pour un avenir numérique inclusif et durable

"La French Tech Summit est désormais l’occasion de rapprocher nos deux écosystèmes et d’échanger sur nos projets communs d’avenir, autour de thématiques cruciales telles que l’intelligence artificielle, l’environnement, la digitalisation des entreprises ou encore la fintech. Dans ces secteurs, comme dans d’autres, nous collaborons déjà. Le géant français Schneider Electric, par exemple, a investi dans plusieurs startups, dont Silex, spécialisée dans la mobilité électrique", a précisé Emmanuelle Pavillon-Grosser.

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a pour sa part salué l’organisation de la French Tech Vietnam 2025, soulignant qu’il s’agissait d’un événement significatif renforçant le partenariat entre la France et le Vietnam, notamment dans les domaines de l’innovation, de la transformation numérique, des sciences et des technologies.

"L’importance de la rencontre d’aujourd’hui est d’autant plus grande qu’elle coïncide avec la visite d’État du président français Emmanuel Macron au Vietnam, et marque le lancement de l’Année nationale de l’innovation France - Vietnam 2025", a-t-il déclaré.

Selon lui, les deux pays ont connu un développement global de leur amitié et de leur coopération dans tous les domaines au cours des cinquante dernières années de relations diplomatiques. La France est d’ailleurs devenue en octobre 2024 le premier pays de l’Union européenne à établir un partenariat stratégique global avec le Vietnam. Forte de cette base solide, Hô Chi Minh-Ville est aujourd’hui l’une des localités vietnamiennes les plus dynamiques dans ses relations avec la France.

Les échanges commerciaux entre Hô Chi Minh-Ville et la France ont atteint plus de 951 millions de dollars en 2024. En avril 2025, la France comptait 361 projets d’investissement dans la ville, pour un capital total avoisinant les 330 millions de dollars, la plaçant au 17ᵉ rang parmi plus de 120 pays et territoires investisseurs.

Les échanges et coopérations entre Hô Chi Minh-Ville et la France dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé, du développement urbain et de la transformation numérique sont riches et variés. Il convient de rappeler que, dans le cadre du jumelage avec Lyon depuis près de 30 ans, plusieurs projets d’éclairage artistique ont été réalisés sur cinq sites emblématiques de la ville.

"La French Tech Vietnam offre aujourd’hui aux deux pays une occasion précieuse de collaborer sur les nouvelles tendances technologiques telles que l’intelligence artificielle, les technologies vertes, les biotechnologies ou encore la fintech, et de créer des ponts entre investisseurs, experts et entreprises français et vietnamiens. Ensemble, nous pouvons co-créer des solutions innovantes pour un avenir numérique inclusif et durable", a-t-il ajouté.

D’ici 2030, la mégapole du Sud ambitionne de devenir une métropole moderne de services et d’industrie, un leader national de l’économie et de la société numériques, ainsi qu’un pôle majeur pour la finance, le commerce, la culture, l’éducation, la science et la technologie.

L’écosystème des start-up de Hô Chi Minh-Ville se classe actuellement au 110ᵉ rang sur 1.000 villes mondiales, et au 3ᵉ rang en Asie du Sud-Est. La ville s’efforce de moderniser continuellement ses institutions, de former des ressources humaines hautement qualifiées, et de mettre en œuvre des stratégies clés, notamment à travers son initiative "Ville intelligente", reposant sur quatre piliers : une plateforme de données partagée, un centre d’opérations urbaines intelligentes, un centre de simulation et de prévision socio-économiques, et un centre de cybersécurité.

Texte et photos : Truong Giang/CVN