Le Vietnam participe au Salon maritime et aérospatial de Langkawi 2025

Une délégation du ministère de la Défense, conduite par le général de division Pham Truong Son, chef adjoint de l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, participe à l’Exposition internationale maritime et aérospatiale de Langkawi 2025 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition - LIMA 2025), en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Durant l’événement, qui se tient du 18 au 23 mai, la délégation vietnamienne a assisté à la cérémonie d’ouverture, visité les zones d’exposition intérieures et extérieures, et tenu plusieurs réunions avec des représentants de ministères de la Défense ainsi que d’entreprises d’autres pays.

À cette occasion, le général de division Pham Truong Son a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux ayant participé à l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2024, et a manifesté l’espoir d’un soutien accru lors des prochaines éditions.

Organisé conjointement par le ministère malaisien de la Défense et le groupe Global Exhibition & Conference (GEC), LIMA 2025 célèbre sa 17ᵉ édition depuis sa création en 1991 sur l’île de Langkawi, dans l’État de Kedah.

Il s’agit de l’édition la plus importante à ce jour, avec la participation de 860 exposants issus de 24 pays, répartis sur une surface de 16.000 mètres carrés. Environ 40.000 visiteurs, dont de nombreux délégués internationaux, sont attendus.

L’événement comprend des démonstrations aériennes et navales, mettant en scène 57 aéronefs et 39 navires de guerre. Il propose également des séminaires, des réunions bilatérales et la signature d’accords de coopération dans le domaine de la défense.

Les thématiques de l’exposition portent notamment sur les technologies de défense, l’aérospatiale, le secteur maritime, les drones, la cybersécurité, l’aviation électrique, la durabilité, ainsi que l’éducation.

La participation vietnamienne à LIMA 2025 illustre la politique du pays en matière de diplomatie de défense, ainsi que son engagement à développer une industrie de défense moderne, autonome et à double usage.

VNA/CVN