Le navire Akademik Oparin accoste à Khanh Hoa pour une étude maritime conjointe

Le navire de recherche russe Akademik Oparin a accosté au port de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, au centre-sud, le 1 er mai, marquant le début de la 9 e étude maritime e conjointe entre l’Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST) et l’Académie russe des sciences.

La mission, qui se déroulera du 1er au 25 mai, s’inscrit dans le cadre d’une feuille de route de coopération entre le VAST et son homologue russe pour la période 2018-2025. Elle souligne l’approfondissement du partenariat scientifique, alors que les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

L’Akademik Oparin, un navire de 75,5 m conçu pour la recherche biochimique et sur la biodiversité, servira de base flottante à une équipe de 30 scientifiques vietnamiens et russes. Au cours des trois prochaines semaines, ils prélèveront des échantillons dans des stations côtières et hauturières des eaux du Sud du Vietnam, selon un programme scientifique méticuleusement planifié.

Les recherches ciblent des préoccupations environnementales urgentes telles que la pollution marine, les microplastiques, les polluants organiques persistants et l’utilisation de la télédétection pour soutenir la surveillance environnementale et l’aquaculture. Les résultats seront dévoilés lors d’un symposium scientifique prévu le 27 mai à l’Institut d’océanographie du VAST, à Nha Trang.

Selon le Professeur Dào Viêt Hà, directeur de l’institut, c’est la cinquième fois que l’Akademik Oparin accoste au port de Nha Trang depuis 2005. Cette mission marque également la cinquième fois que l’institut se voit confier par le VAST la conduite de cette étude marine cruciale.

Pesant plus de 2.440 tonnes, l’Akademik Oparin est équipé d’instruments de pointe pour les expéditions de longue durée en haute mer et dispose de laboratoires embarqués permettant le traitement immédiat des échantillons pendant le voyage.

