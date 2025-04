Le Vietnam développe des pales d’éoliennes adaptées aux conditions météorologiques

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, le pays a mis en œuvre plusieurs politiques liées au développement des énergies vertes et propres, telles que la Stratégie nationale pour la croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, la Stratégie nationale de développement énergétique à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, et la Stratégie nationale de développement énergétique à l’horizon 2050 et le 8e Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Au Vietnam, les plaines, les régions côtières et certaines zones bénéficiant de vents relativement favorables ont bénéficié d’investissements dans des projets éoliens de grande envergure pour intégrer le réseau national. Cependant, l’exploitation de l’énergie éolienne n’a pas encore atteint le potentiel disponible, en particulier dans les zones à vents moyens et faibles. De plus, la conception et le développement de pales d’éoliennes adaptées au climat et au relief spécifiques de chaque région doivent encore faire l’objet de recherches approfondies.

Sur la base de ce constat, une équipe de recherche du Centre de développement des technologies des énergies renouvelables de l’Institut des sciences et technologies de l’énergie et de l’environnement (Académie des sciences et technologies du Vietnam) a mené un projet académique portant sur des pales d’éoliennes adaptées aux vents faibles au Vietnam.

Le Dr. Lê Quang Sang, responsable du projet, a indiqué que les scientifiques avaient développé et fabriqué avec succès cinq modèles de pales d’éoliennes.

Le professeur Trinh Van Tuyên, membre du Conseil scientifique de l’Institut des sciences et technologies de l’énergie et de l’environnement, a estimé que cette recherche marquait une avancée importante dans la conception et la fabrication de pales d’éoliennes, notamment pour les régions à faible vent.

Cette nouvelle technologie de pale répond non seulement aux exigences d’efficacité opérationnelle, mais ouvre également des perspectives d’application pratique, contribuant ainsi significativement à l’amélioration de l’exploitation des ressources éoliennes au Vietnam, a-t-il affirmé.

VNA/CVN