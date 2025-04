Les lauréats du prix VinFuture honorés aux "Oscars de la science"

Photo : Michael Kovac/Breakthrough Prize/CVN

Le Canadien Daniel Joshua Drucker, le Danois Jens Juul Holst, les Américains Joel Francis Habener et Svetlana Mojsov (détenteurs du Prix spéciale VinFuture 2023 récompensant les réalisations exceptionnelles dans les domaines émergents), ainsi que la Danoise Lotte Bjerre Knudsen ont été récompensés pour leurs découvertes révolutionnaires. Ces recherches ont permis de développer des traitements innovants, ouvrant une ère nouvelle pour la prise en charge des troubles métaboliques et cardiovasculaires grâce aux médicaments à base de peptides ressemblant au glucagon-1 (GLP-1).

Selon le Breakthrough Prize, les réalisations révolutionnaires de ces scientifiques incluent l’identification des gènes codant l’hormone GLP-1 ; la synthèse, l’isolement et la description des formes biologiquement actives de cette hormone ; la démonstration de la production de GLP-1 dans l’intestin et de sa capacité à stimuler la production d’insuline.

En outre, leur recherche a révélé d’autres rôles physiologiques variés du GLP-1, notamment le contrôle de l’appétit et le maintien de l’équilibre énergétique. Ils ont également développé une version stabilisée de l’hormone, capable d’agir plusieurs jours dans le corps, plutôt que seulement quelques heures. Cette avancée a conduit à la création d’une classe révolutionnaire de médicaments, transformant la vie de centaines de millions de personnes atteintes de maladies métaboliques dans le monde entier.

Un prix prestigieux

Le Breakthrough Prize a été lancé par des entrepreneurs de la Silicon Valley au début des années 2010 pour récompenser des percées en recherche fondamentale. Il se revendique comme une sorte d’"Oscars de la science" et est aujourd'hui encore mieux doté que le prix Nobel.

Le fait qu’il ait reconnu cette année la découverte révolutionnaire du groupe de recherche sur les GLP-1, prolonge la reconnaissance déjà méritée par ces scientifiques lors du prix VinFuture 2023.

Photo : BTC/CVN

En décembre 2023, lors de la cérémonie de remise des prix VinFuture, quatre scientifiques (Drucker, Habener, Mojsov et Holst) ont reçu le Prix spécial VinFuture pour les chercheurs explorant de nouveaux domaines, accompagné d’une récompense de 500.000 dollars américains, pour leur recherche pionnière sur le rôle des GLP-1.

Cette recherche a jeté les bases de traitements efficaces contre le diabète et l’obésité, tout en favorisant de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives. Elle a également ouvert de nouvelles perspectives d’amélioration de la vie de millions de personnes souffrant de diabète de type 2, d’obésité ou du syndrome de l’intestin court.

En 2023, plus de 20 millions de doses de médicaments à base de GLP-1 ont été utilisées dans le monde, avec une croissance de 6,7%.

VinFuture est également le premier prix international en sciences et technologies à reconnaître la contribution de la Professeure associée Svetlana Mojsov à cette recherche.

Après avoir remporté le prix VinFuture, les scientifiques travaillant sur le GLP-1 ont été honorés par de nombreux autres prix et classements mondiaux. Le magazine américain Time a classé Daniel Joshua Drucker, Joel Francis Habener et Svetlana Mojsov parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en 2024, grâce à cette découverte.

Bien que le prix VinFuture n’en soit qu’à sa cinquième édition, il affirme de plus en plus son importance, avec plusieurs de ses lauréats honorés par des prix internationaux prestigieux, notamment le prix Nobel. Parmi eux : la Dr Katalin Karikó et le Professeur Drew Weissman (Prix Principal VinFuture 2021, Prix Nobel de Médecine 2023) ; le Dr Demis Hassabis et Dr John Jumper (Prix Spécial VinFuture 2022, Prix Nobel de Chimie 2024) ; le Professeur Geoffrey Hinton (Prix Principal VinFuture 2024, Prix Nobel de Physique 2024).

Phuong Nga/CVN