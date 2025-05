La diplomatie scientifique : une puissance douce de la mondialisation

D’après le Professeur Trân Thanh Vân, directeur du Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE), dans un monde qui a besoin de bâtir des ponts plutôt que d’ériger des murs, la diplomatie scientifique constitue un élément essentiel de la coopération mondiale.

Photo : ICISE/CVN

L’IA, pas moins puissante que l’énergie nucléaire

Depuis la France, le Professeur Trân Thanh Vân a récemment partagé son point de vue en ligne lors de la cérémonie de l'ouverture de l’École des sciences pour la paix 2025. Cette initiative est coorganisée par l’Union interparlementaire (UIP), le Centre mondial du roi Hamad (The King Hamad Global Center - KHGC) pour la coexistence pacifique et le Centre synchrotron SESAME pour la recherche scientifique et ses applications au Moyen-Orient, basé en Jordanie.

Concernant le thème de l’École de printemps à SESAME, intitulé "Explorer l’intelligence artificielle (IA) et son impact sur le travail parlementaire : IA, conscience et éthique humaine", le renommé physicien Trân Thanh Vân a estimé que "nous vivons actuellement une nouvelle révolution : celle de l’intelligence artificielle. Son impact pourrait être aussi profond que celui de l’énergie nucléaire".

Photo : ICISE/CVN

"L’IA offre un potentiel immense, mais elle soulève aussi des défis d’ordre éthique, juridique et social. Dans ce contexte, les parlementaires jouent un rôle central : ils doivent élaborer un cadre juridique et éthique garantissant que l’IA serve l’être humain et l’intérêt commun de l’humanité", a souligné le directeur de l’ICISE.

En raison de cette importance, l’École des sciences pour la paix 2025 est entièrement consacrée au thème "Science et IA". Elle se décline en trois étapes clés : l’École de printemps à SESAME, la conférence interparlementaire d’automne à l’ICISE, et un événement de haut niveau prévu à Bahreïn en décembre.

Photo : ICISE/CVN

Les programmes aborderont principalement les cadres mondiaux et les approches multilatérales de la gouvernance de l’IA, les dimensions théoriques et pratiques de l’IA dans le travail parlementaire, ainsi que son rôle dans la promotion de la coexistence pacifique.

Toujours selon le Professeur physicien Trân Thanh Vân, l’ICISE, en tant que partenaire de l’UIP dans le cadre du programme Science pour la paix 2025-2030, accueillera la conférence interparlementaire d’automne du 9 au 12 septembre à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre). Il s’agira d’un forum de dialogue entre scientifiques et parlementaires autour du thème "Science et IA".

La diplomatie scientifique : une puissance douce à l’ère de la mondialisation

En plus de la thématique de l’IA, dans son discours, le président de l’Association scientifique Rencontres du Vietnam a salué l’École des sciences pour la paix comme une initiative puissante et indispensable dans un monde où il faut bâtir des ponts plutôt que des murs.

Photo : ICISE/CVN

Il a également souligné que l’ICISE n’est pas seulement un centre scientifique : c’est aussi une plateforme mondiale favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de scientifiques, d’éducateurs et de décideurs politiques, issus du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est. L’ICISE s’illustre comme un acteur actif de la diplomatie scientifique, considérée comme un levier clé de la coopération internationale.

Le Professeur Trân Thanh Vân estime que la diplomatie scientifique se situe à l’intersection de deux sphères a priori distinctes : la science et la diplomatie. Dans ce cadre, la science dépasse les murs des laboratoires ou des amphithéâtres : elle devient un instrument d’aide à la décision politique et un vecteur de dialogue entre les nations, particulièrement dans un monde confronté à de nombreuses menaces transfrontalières.

Photo : Pham Kha/VNA/CVN

La diplomatie scientifique se décline en trois volets principaux. Primo, la science au service de la diplomatie : en apportant des données et des preuves scientifiques aux décisions de politique étrangère. Secundo, la diplomatie au service de la science : en mobilisant les relations diplomatiques pour faciliter la recherche internationale, le partage de données et l’accès aux technologies. Tertio, la coopération scientifique comme outil diplomatique : en entretenant les relations entre pays à travers des projets scientifiques communs, même en période de tensions politiques.

"La diplomatie scientifique – une forme de "diplomatie douce", mais puissante à l’ère de la mondialisation – s’inscrit parfaitement dans l’orientation stratégique du Vietnam. Tout récemment, le Secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé l’ambition de développement national fondée sur la science, l’innovation et l’intelligence artificielle comme moteur clé", a conclu le Professeur Trân Thanh Vân.

L’ICISE, un carrefour entre intelligence et humanisme Fondé par le Professeur Trân Thanh Vân – physicien théoricien franco-vietnamien animé par le rêve de ramener la science dans son pays natal –, l’ICISE est, depuis sa création en 2013, devenu une destination de choix pour les conférences scientifiques internationales de haut niveau. Il est aujourd’hui reconnu comme un centre prestigieux, ayant accueilli plus de 16.500 scientifiques issus d’une soixantaine de pays et territoires, dont 18 prix Nobel et des centaines de chercheurs renommés. Ce qui rend l’ICISE unique, ce n’est pas seulement son architecture originale ou son cadre idyllique entre montagne et mer, mais surtout sa philosophie profondément humaniste : la science ne se limite pas à la production de connaissances, elle est aussi au service de l’humain, pour le relier aux autres et œuvrer pour le bien commun. Dans un monde en perpétuelle mutation, l’ICISE apparaît comme un phare d’espérance – un lieu où la science devient le langage universel de la paix.





Minh Thao - Câm Sa / CVN