La VAST se positionne en leader asiatique en innovation

Grâce à ses avancées dans la maîtrise des technologies de pointe, telles que les matériaux innovants, la génétique et les sciences de la Terre, l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), affirme son rôle de pionnière dans la recherche fondamentale, le développement technologique stratégique et les applications au service du développement national.

Dans le contexte d’une nouvelle ère pour le pays, la VAST doit continuer à valoriser ses ressources internes, définir de nouvelles orientations et proposer des solutions innovantes pour un développement global.

Établir la position scientifique du Vietnam

Un jalon national et régional notable est le lancement réussi du satellite d’observation VNREDSat-1 le 7 mai 2013, premier satellite d’observation de la Terre entièrement exploité par le Vietnam. Ce succès a marqué une étape importante dans la maîtrise des technologies spatiales, plaçant le Vietnam parmi les 25 pays possédant de tels satellites.

Conçu pour une durée de vie de cinq ans, VNREDSat-1 continue de fonctionner efficacement, fournissant plus de 155.000 images pour des applications en défense, agriculture, gestion des ressources et environnement.

Poursuivant sur cette lancée, le Centre spatial du Vietnam (VNSC), relevant de la VAST, a développé et mis en orbite des satellites de petite taille tels que PicoDragon, MicroDragon et NanoDragon, tous conçus et fabriqués par des ingénieurs vietnamiens. Ces projets démontrent la capacité croissante du Vietnam dans le domaine exigeant des hautes technologies.

Applications scientifiques au service de la société

La VAST a également mis en œuvre le projet 150 visant à identifier les restes de soldats vietnamiens non identifiés par l’analyse ADN. Le Centre d’identification ADN de l’Institut de biotechnologie a analysé et identifié des milliers d’échantillons, avec plus de 6.000 échantillons stockés pour des analyses futures, contribuant ainsi à apaiser les douleurs laissées par la guerre.

Elle considère la recherche fondamentale comme une base essentielle pour des percées scientifiques et technologiques. Elle rassemble des scientifiques de premier plan dans des domaines tels que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie et les sciences de la Terre et de la mer. Deux centres internationaux de mathématiques et de physique, sous l’égide de l’UNESCO, sont actifs, facilitant les échanges académiques internationaux et renforçant la présence scientifique du Vietnam sur la scène mondiale.

Innovation et transfert de connaissances

L’innovation est au cœur des activités de la VAST, se traduisant par la transformation des connaissances scientifiques en produits concrets et utiles. L’Académie a remis plus de 1.200 résultats d’analyses ADN de restes de soldats non identifiés, une contribution humanitaire significative.

Elle a également publié des recherches précliniques sur des traitements contre le COVID-19 et des ouvrages scientifiques majeurs, tels que l’Atlas national du Vietnam, le Livre rouge, la Faune et la Flore du Vietnam. Des données sur la délimitation du plateau continental vietnamien ont été élaborées, contribuant à la souveraineté maritime du pays. Des programmes, tels que Tây Nguyên I et III, ainsi que des études sur les mers et le plateau continental, ont une valeur scientifique et une importance pour la planification, la conservation des ressources et le développement socio-économique.

Conseil scientifique et coopération internationale

La VAST fournit des conseils scientifiques au gouvernement sur des questions urgentes, telles que les incidents environnementaux causés par Formosa, l’incendie de l’usine Rang Dông, ou les séismes dans la région de la centrale hydroélectrique de Sông Tranh 2. Elle a également conseillé le Premier ministre sur les tendances de la quatrième révolution industrielle et proposé des solutions pour tirer parti des opportunités numériques.

Dans un monde globalisé, la VAST valorise la coopération internationale, collaborant avec des institutions de recherche de pays tels que la Russie, la France, la Biélorussie, le Japon et la République de Corée. Ces partenariats incluent des échanges d’experts, des conférences scientifiques internationales, des études marines avec des navires de recherche modernes et la création de laboratoires conjoints. Grâce à ces collaborations, la VAST a développé des axes de recherche avancés, accédé à de nouvelles technologies et formé des centaines de docteurs avec une vision internationale.

Renforcement des capacités et défis à relever

Actuellement, la VAST compte près de 3.500 chercheurs, dont environ 305 professeurs et près de 1.000 docteurs. Au cours des cinq dernières années, elle a publié plus de 11.360 travaux scientifiques, dont plus de 72% à l’international. En 2023, elle a atteint un record avec 2.211 articles scientifiques, dont plus de 1.700 publiés à l’international. Elle a obtenu près de 300 brevets et solutions utiles, et six de ses douze revues sont indexées à l’international. La VAST a été reconnue deux années consécutives par Clarivate comme "Leader en innovation" en Asie du Sud et du Sud-Est.

Cependant, des obstacles subsistent, notamment dans la coordination entre recherche et application, les politiques de recrutement et de rétention des talents, et la commercialisation des résultats de recherche. Ces défis institutionnels doivent être surmontés pour libérer pleinement le potentiel scientifique et renforcer la compétitivité nationale à long terme.

Vision stratégique pour l’avenir

Pour devenir un centre scientifique de premier plan en Asie, la VAST se concentre sur des domaines de pointe, tels que la technologie quantique, l’intelligence artificielle, le big data, la blockchain, l’informatique en nuage et la cybersécurité intelligente. Elle développe également des applications de l’IA et de l’apprentissage automatique dans l’industrie, la blockchain pour la gestion des données et la sécurité, les réseaux 5G et l’Internet des objets pour les villes intelligentes, ainsi que la robotique autonome.

Dans les domaines de la biotechnologie, de la biomédecine et de la chimie, l’Académie poursuit des recherches sur de nouvelles technologies pour améliorer l’identification ADN des restes de soldats, la production de vaccins contre la grippe aviaire H5N1 et le développement de thérapies cellulaires pour traiter des maladies graves.

Selon le Professeur Chu Hoàng Hà, vice-président de la VAST, l’Académie prépare une proposition pour renforcer ses capacités au niveau des pays avancés. Les priorités incluent la réforme des mécanismes, le renforcement des capacités scientifiques et technologiques, et le développement de centres de recherche conformes aux normes internationales. Elle investit également dans l’infrastructure, notamment dans les technologies de l’information pour la gestion, la recherche et la transformation numérique.

