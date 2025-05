Ouverture à Hanoï du Sommet sur la transformation numérique Vietnam - Asie 2025

Le Sommet sur la transformation numérique Vietnam - Asie 2025 (Vietnam - Asia DX Summit 2025) s’est ouvert le 27 mai à Hanoï, réunissant plus de 2.500 délégués venus de 22 villes et provinces vietnamiennes et de 16 pays et économies de la région.

Placée sous le thème "Maîtriser la technologie - Innover et grandir", cette édition constitue une plateforme clé pour débattre de la stratégie nationale de transformation numérique et des tendances technologiques majeures, telles que l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques, ainsi que la production intelligente et durable.

Nguyên Van Khoa, président de l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA) et organisateur de l'événement, a souligné le rôle essentiel de la transformation numérique dans le développement national. Il a précisé que le Vietnam s'affirme comme un centre mondial des services numériques, comptant près de 55.000 entreprises du secteur et plus de 1,2 million de travailleurs qualifiés.

Le sommet représente également une opportunité pour les entreprises, les autorités publiques et les organisations internationales de lever les obstacles réglementaires et de favoriser un environnement propice à l'innovation et au développement durable.

À travers des conférences spécialisées, des expositions technologiques et des activités de réseautage professionnel, l'événement encourage la formation de nouveaux partenariats et de coopérations mutuellement bénéfiques.

Nguyên Van Khoa a toutefois reconnu les défis persistants, notamment en matière de développement des talents et d’amélioration des cadres juridiques. Néanmoins, il a souligné que les politiques innovantes et la croissance soutenue du secteur technologique ouvrent des perspectives prometteuses pour faire du Vietnam un pays numérique avancé et un leader technologique régional.

Il a également lancé un appel à une collaboration étroite entre le gouvernement et les entreprises pour exploiter pleinement le potentiel de la transformation numérique. L'objectif est de voir émerger cinq entreprises technologiques vietnamiennes de rang mondial d'ici 2030, et dix d'ici 2045.

Le Sommet sur la transformation numérique Vietnam - Asie marque ainsi une étape stratégique dans l'évolution numérique du pays, réaffirmant l'engagement du Vietnam à maîtriser les technologies et à se hisser parmi les grandes nations numériques du monde.

