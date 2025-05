Le Premier ministre fixe les priorités pour la croissance et l’innovation

Le 23 mai, lors des discussions en groupes dans le cadre de la 9 e session de l’Assemblée nationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de simplifier les procédures administratives, d’améliorer la connectivité des données, et de renouveler les moteurs traditionnels de croissance que sont les exportations, la consommation et l’investissement.

>> Le Premier ministre trace la voie d’un centre financier international au Vietnam

>> AN : Évaluation de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique

>> Assemblée nationale : vers une réforme majeure des administrations locales

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur trois percées stratégiques : le développement institutionnel, les infrastructures et les ressources humaines, en lien avec quatre résolutions clés du Bureau politique sur les sciences, les technologies et l’innovation ; l’intégration internationale ; l'innovation globale dans l'élaboration et l'application des lois ; et le développement de l’économie privée.

Photo : VNA/CVN

Concernant les exportations, il a plaidé pour une approche proactive fondée sur le dialogue et la diversification des marchés. Pour soutenir la consommation, il a proposé le soutien des mesures fiscales, des réductions d’impôts...

Le chef du gouvernement a appelé à renforcer la décentralisation, à éliminer le mécanisme du "demander et donner", et à passer à un service public actif et efficace, en s’appuyant sur la connectivité des bases de données. Il a insisté sur la nécessité de remplacer l’inspection préalable par un contrôle a posteriori plus efficace.

Dans le domaine de la santé, il a recommandé une approche globale centrée sur la prévention, tandis qu’en éducation, il a mis l’individu au cœur du système, en valorisant les compétences de vie et l’équité.

Enfin, il a rappelé la nécessité de la lutte contre le gaspillage. Plus de 2.200 projets en retard pourraient libérer jusqu’à 230 milliards de dollars si des solutions appropriées sont mises en œuvre.

VNA/CVN