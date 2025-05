La Journée des sciences et technologies honore l’intelligence vietnamienne

Le 18 mai 1963, l'Association vietnamienne pour la diffusion de la science et de la technologie (actuelle Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam) a tenu son premier congrès national.

Cet événement, honoré par la présence et le discours de félicitations du Président Hô Chi Minh, a institué le 18 mai comme la Journée de mise à l'honneur des scientifiques, de présentation des avancées de la recherche et à la promotion de l'application de la science et de la technologie dans la production et la vie quotidienne.

La résolution N°57 du Politburo, publiée en décembre 2024, ainsi que la conférence nationale consacrée aux avancées révolutionnaires en matière de sciences, de technologies et de transformation numérique, tenue lundi 13 janvier, mettent en lumière l’importance cruciale de ces domaines pour le développement durable du pays.

La stratégie de développement des sciences et des technologies et d’innovation du Vietnam, avec ses missions et solutions révolutionnaires, ne se limite pas à résoudre les obstacles et à stimuler la créativité. Elle vise également à libérer les forces de travail tout en inspirant et renforçant la responsabilité des scientifiques vietnamiens, qu’ils résident au Vietnam ou à l’étranger, les incitant à contribuer activement au développement durable du pays.

