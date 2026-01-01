Le Vietnam continue de garantir le respect des droits de l’homme pour tous

Les droits de l’homme sont universels, mais leur mise en œuvre doit être concrète et étroitement liée au quotidien des citoyens, a affirmé l’ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève.

Le message du Vietnam sur les droits de l’homme est clair : les droits de l’homme sont universels, mais leur mise en œuvre doit être concrète et étroitement liée au quotidien des citoyens, notamment en ce qui concerne les droits à la santé, à l’éducation et à un emploi durable, a déclaré l’ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève.

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information, le diplomate a déclaré que, durant le mandat 2023-2025, la participation de la Mission permanente du Vietnam à Genève au Conseil des droits de l’homme des Nations unies s’était déroulée selon une approche cohérente : un engagement constructif, la cohérence et une attention constante portée aux solutions concrètes visant à améliorer la vie des populations.

Des contributions du Vietnam

Selon lui, la Mission permanente du Vietnam à Genève a œuvré selon un système de priorités clair, garantissant ainsi la participation stable et proactive du Vietnam tout au long de son mandat. Elle a également investi massivement dans la coopération interrégionale et la recherche de résultats consensuels.

Dans cet esprit, le Vietnam, au nom des principaux groupes interrégionaux, a présenté une résolution commémorant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, ainsi qu’une résolution sur le changement climatique et les droits de l’homme axée sur une transition juste. Ces deux résolutions ont été adoptées par consensus et ont bénéficié d’un large soutien.

Par ailleurs, la mission a piloté des déclarations conjointes interrégionales, notamment sur l’accélération de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour promouvoir l’égalité des sexes et sur la vaccination et les droits humains, soulignant ainsi l’importance de la coopération, de l’inclusion et des besoins concrets. Elle a profité des forums internationaux et des activités connexes du Conseil pour partager son expérience et tirer des enseignements de ses partenaires.

Ces efforts conjugués ont contribué à renforcer la confiance dans la capacité du Vietnam à collaborer avec différentes régions, à surmonter les divergences et à contribuer de manière responsable aux priorités communes, a déclaré l’ambassadeur Mai Phan Dung.

Il a affirmé que la réélection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028, avec le plus grand nombre de voix au sein du Groupe Asie-Pacifique, témoigne non seulement de ses progrès nationaux, mais aussi de la pertinence de l’approche de la mission à Genève : respectueuse, pragmatique et coopérative.

Le Vietnam maintiendra cet esprit de coopération et invite ses partenaires à œuvrer ensemble à des initiatives concrètes, a-t-il souligné.

Selon le diplomate, durant le mandat 2026-2028, le Vietnam continuera de se concentrer sur huit domaines prioritaires, notamment l’amélioration de l’efficacité opérationnelle du Conseil des droits de l’homme et la promotion du droit international ; la prise en compte des questions relatives aux droits de l’homme dans le contexte du changement climatique et de la transformation numérique ; la prévention de la violence et de la discrimination ; le renforcement de la protection des groupes vulnérables ; la promotion de l’égalité des sexes ; et la garantie des droits à la santé, au travail, à une éducation de qualité et à l’éducation aux droits humains.

En conséquence, la Mission permanente du Vietnam à Genève continuera de privilégier les approches visant à rendre le Conseil des droits de l’homme plus pragmatique et axé sur les résultats, à réduire les chevauchements, à privilégier le dialogue et à promouvoir la coopération technique lorsque les pays en ont besoin.

En matière de changement climatique et de transformation numérique, le Vietnam promouvra une approche équilibrée qui protège les droits humains durant les transitions, partage les expériences et coordonne ses actions avec ses partenaires afin de ne laisser personne de côté, en particulier les communautés les plus vulnérables ou celles disposant de moins de ressources.

Concernant l’égalité des genres, la protection des groupes vulnérables, la prévention de la violence et de la discrimination, ainsi que les droits sociaux fondamentaux tels que la santé, l’emploi et l’éducation, la mission poursuivra son engagement actif, en privilégiant les initiatives inclusives susceptibles de susciter un large consensus interrégional.

L’ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé que le Vietnam souhaite coopérer avec tous ses partenaires pour traduire ces priorités en une coopération concrète et des progrès partagés.

Le Vietnam est actuellement partie à sept des neuf conventions internationales fondamentales relatives aux droits humains et a ratifié 25 conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT).

VNA/CVN