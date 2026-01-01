Résolution 57

Diffuser l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation à l'échelle nationale

Un an après la mise en place de la Résolution 57, l'écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation du Vietnam présente de bons résultats avec des milliers de projets et de start-up dans plusieurs secteurs, des centaines de levées de fonds réalisées et plusieurs solutions technologiques lancées sur les marchés régionaux et internationaux.

>> Les sciences et l'innovation érigées en moteurs de croissance sous l'égide de la Résolution 57

>> Résolution 57 : de nouvelles opportunités pour les entreprises du numérique

>> 2026, une année d’accélération pour la mise en œuvre de la Résolution 57

Photo : VNA/CVN

Des espaces et des centres d'innovation, des fonds d'investissement et des programmes d'assistance à l'entrepreneuriat sont élargis tant en termes d'envergure que de qualité.

Sur le plan institutionnel, la Loi sur les sciences, les technologies et l'innovation, adoptée par la XVe Assemblée nationale lors de sa 9e session, avec d’autres lois, résolutions et arrêtés concernés, a contribué à résoudre pas à pas les blocages sur les formalités, les mécanismes financiers, le traitement de la propriété intellectuelle, les marchés publics et la sandbox. D’autre part, des outils de gestion de l’écosystème ont été créés, favorisant une évaluation objective et claire tout en promouvant une concurrence innovante entre les acteurs.

Selon les spécialistes, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement avec des exigences de renouvellement des modèles de croissance. Dans ce contexte, l’entrepreneuriat et l’innovation ne peuvent pas se limiter à la seule communauté des start-ups technologiques. Ils deviendraient une stratégie nationale, une œuvre commune de tout le système politique et de tout le peuple dans la nouvelle ère.

L’entrepreneuriat national signifie que tout le monde peut proposer de nouvelles solutions, accéder aux nouvelles connaissances et appliquer de nouvelles technologies au quotidien. Un agriculteur peut appliquer l’informatique dans sa production, un ouvrier peut proposer des réformes pour une chaîne de production, un enseignant peut créer une nouvelle méthode d’étude ou une femme de ménage lancer sa propre micro-entreprise sur une plateforme numérique. Ils sont considérés comme les nœuds contribuant à l’écosystème d’entrepreneuriat et d’innovation national.

Une participation active de toute la société

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la Journée nationale de l’entrepreneuriat et de l’innovation 2025 (Techfest 2025) franchit un nouveau jalon en devenant, après dix ans, la première fête de la créativité de la communauté. En plein cœur de la rue piétonne autour du lac Hoàn Kiêm (Hanoï), les habitants peuvent découvrir des technologies, des modèles commerciaux innovants, poser des questions aux start-ups et trouver leur propre opportunité dans ce parcours créatif. C'est ainsi qu'on transmet un message fort : chacun peut contribuer à l'écosystème de l'innovation et a une responsabilité envers l'avenir du pays.

L’entrepreneuriat et l’innovation sont devenus la stratégie fondamentale de la plupart des économies dynamiques du monde, à travers l’élaboration de stratégies ou de programmes nationaux pour améliorer la compétitivité et attirer les talents, les fonds et les technologies. Le point commun des pays ayant réussi est de créer des mécanismes pour mobiliser la participation active de toute la société tout en plaçant l’entrepreneuriat et l’innovation au centre des priorités.

Le Vietnam poursuit cette vision à travers la Stratégie nationale pour l'entrepreneuriat innovant qui est sur le point d’être adoptée. Cette stratégie a pour objectif d'atteindre, d'ici 2030, 5 millions d'entrepreneurs, 10.000 start-ups et au moins 300 points et centres d'innovation.

Selon les experts, pour affirmer sa nouvelle position sur la carte de l'innovation internationale, en plus de soutenir le développement des start-ups et de renforcer l'infrastructure nationale d'innovation, le Vietnam n'a d'autre choix que de stimuler la créativité de toute la société. Dans ce cadre, le modèle de "l'entreprise unipersonnelle" représente une nouvelle orientation stratégique - un modèle où un individu ou un petit commerce peut gérer presque toutes les activités de l'entreprise sur des plateformes numériques grâce à l'intelligence artificielle.

C'est la clé pour faire participer des millions de citoyens à l'économie formelle, promouvoir l'esprit entrepreneurial à tous les niveaux et mettre les modèles d'entreprises ultra-petites sur la voie du développement durable.

Vân Anh/CVN