Les droits de l’homme : nos essentiels de tous les jours

Alors que le Vietnam s’oriente vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le défi consiste à garantir que le progrès économique continue de se traduire par un progrès social pour tous, en particulier pour les plus vulnérables. Avis de la coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis.

>> Affirmation du message d'un Vietnam d'indépendance, de liberté et de bonheur

>> Le Vietnam concrétise ses engagements en matière de protection des droits humains

Photo : ONU Vietnam/CVN

Le 10 décembre, le monde célèbre la Journée des droits de l’homme. Le thème de 2025, "Droits humains, nos essentiels de tous les jours", nous rappelle que les droits ne sont pas abstraits ; ils façonnent nos réalités quotidiennes : santé, éducation, logement, travail, égalité, dignité et environnement sain.

Au Vietnam, les droits de l’homme sont étroitement liés à son remarquable parcours de développement. Une forte croissance économique, la réduction de la pauvreté, l’élargissement de l’accès à l’éducation et l’amélioration des soins de santé ont transformé la vie de millions de personnes. Alors que le Vietnam s’oriente vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le défi consiste à garantir que le progrès économique continue d’engendrer le progrès social pour tous, en particulier les plus vulnérables.

Les fondements de la dignité

Pour la plupart des gens, les droits commencent par les besoins fondamentaux : des soins de santé abordables, une éducation de qualité, un logement convenable, l’accès à l’eau potable, une alimentation adéquate, une protection sociale et un travail décent. Ces éléments déterminent si les enfants peuvent apprendre, si la maladie entraîne la pauvreté et si les familles vivent en sécurité et dans la dignité.

Le Vietnam a étendu sa couverture santé, amélioré la santé maternelle et infantile et renforcé son système éducatif. Cependant, l’accès équitable aux soins pour les communautés rurales, les minorités ethniques, les personnes handicapées, les migrants et les populations urbaines pauvres demeure essentiel. Le logement, la protection sociale et les services de base protègent les familles des chocs, des catastrophes et des maladies. Il ne s’agit pas seulement de priorités de développement, mais aussi d’obligations liées aux droits humains et d’investissements dans la résilience.

Croissance inclusive et égalité

La croissance économique est plus efficace lorsqu’elle est inclusive. L’économie dynamique du Vietnam crée des opportunités et des emplois, mais le respect des droits du travail, des salaires équitables, des conditions de travail sûres, de l’égalité des sexes et de la protection sociale garantit que tous et toutes en bénéficient. Les droits humains exigent également que personne ne soit laissé pour compte en raison de son identité, qu’il s’agisse de son sexe, de son handicap, de son origine ethnique, de son âge, de son statut migratoire ou de son orientation sexuelle. L’égalité et la non-discrimination ne sont pas des freins au développement ; elles favorisent l’équité, la productivité et la cohésion sociale.

Climat et environnement

Le changement climatique transforme déjà la vie au Vietnam. Inondations, sécheresses, montée des eaux et salinisation affectent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et le logement, en particulier dans le Delta du Mékong et les zones côtières.

Le droit à un environnement propre, sain et durable est aujourd’hui l’un des enjeux les plus urgents en matière de droits humains. La protection des terres, de l’eau, des forêts et des écosystèmes est essentielle aux moyens de subsistance, à la réduction des risques de catastrophes et à la sécurité alimentaire. Une gouvernance foncière inclusive, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique sont donc des impératifs en matière de droits humains.

Photo : VNA/CVN

Mécanismes de protection

L’engagement du Vietnam auprès des mécanismes de protection des droits humains des Nations unies, notamment le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits des personnes handicapées et l’Examen périodique universel, témoigne d’un dialogue continu visant à renforcer la protection des droits.

Les recommandations abordent systématiquement les réalités quotidiennes : justice, santé, éducation, droits du travail, inclusion des personnes handicapées, égalité, participation et protection de l’environnement. Leur valeur réside non pas dans la simple production de rapports, mais dans une mise en œuvre coordonnée et dotée de ressources suffisantes, impliquant l’ensemble des institutions et des secteurs.

Sur la scène internationale

Le second mandat du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies souligne son rôle croissant dans le dialogue mondial. Cette adhésion lui confère à la fois des opportunités et des responsabilités : partager son expérience, apprendre des autres et renforcer les systèmes nationaux de protection et de redevabilité. Elle met en évidence la nécessité de traduire les engagements internationaux en résultats concrets au niveau national.

Partenariat pour la mise en œuvre

Les Nations unies au Vietnam collaborent avec le gouvernement, l’Assemblée nationale, les autorités provinciales, la société civile, la jeunesse, le secteur privé et les partenaires au développement pour faire progresser des objectifs communs.

De la réforme de la santé et de l’éducation à l’inclusion des personnes handicapées, en passant par l’égalité des sexes, les moyens de subsistance résilients face au changement climatique, la migration sûre et les pratiques commerciales responsables, la coopération des Nations Unies soutient une vision du développement fondée sur les droits.

L’ONU est prête à continuer d’appuyer le Vietnam dans la mise en œuvre des recommandations par le biais de plans d’action nationaux, de réformes politiques, du renforcement institutionnel, du développement des capacités, des systèmes de données et d’un dialogue inclusif.

Les droits humains ne sont pas de vaines promesses ; ils sont essentiels à la vie quotidienne. Alors que le Vietnam s’affirme sur la scène internationale, le progrès se mesure à la capacité de chaque personne à vivre dans la dignité, l’égalité et la sécurité.

VNA/CVN