À Hô Chi Minh-Ville, les achats du Têt évoluent vers la valeur et la praticité

Contrairement aux saisons précédentes, le marché de la consommation du Têt du Cheval 2026 (Nouvel An lunaire) à Hô Chi Minh-Ville révèle de nouvelles tendances, traduisant des comportements d’achat plus prudents et plus pragmatiques dans un contexte économique encore marqué par des incertitudes.

>> Manque de billets économiques sur les vols les plus fréquentés pour le Têt 2026

>> Hô Chi Minh-Ville : le marché du Têt s’anime, l’offre abondante et les prix stabilisés

>> Hanoï en tête de l'Indice du commerce électronique vietnamien 2025

Photo : VNA/CVN

Selon plusieurs experts, le Têt ne constitue plus seulement un pic d’achats traditionnel, mais un point de convergence de tendances de consommation apparues tout au long de l’année. Les consommateurs dépensent désormais de manière plus calculée, privilégient l’utilité et la commodité, tout en maintenant les valeurs culturelles propres au Têt.

Selon Nguyên Phuong Nga, directrice commerciale de Numerator Vietnam (Kantar Vietnam - une entreprise dans le domaine des données et des analyses), les analyses des données de consommation de 2025 montrent que les produits du Têt continuent d’enregistrer une croissance par rapport aux jours ordinaires. Les consommateurs vietnamiens ne renoncent pas à la tradition des cadeaux du Nouvel An lunaire. Toutefois, la catégorie des cadeaux évolue, passant d’articles luxueux et décoratifs à des produits à forte utilité dans la vie quotidienne.

Parallèlement, les aliments transformés et prêts à l’emploi poursuivent leur progression, reflétant la recherche de gain de temps et l’évolution des modes de vie, en particulier chez les jeunes consommateurs urbains.

Face à ces tendances, de nombreuses entreprises ont ajusté leurs stratégies pour le Têt en diversifiant leurs gammes, en proposant des formats plus flexibles et en mettant l’accent sur la qualité, la santé et la valeur d’usage afin de mieux répondre aux attentes réelles des consommateurs.

Outre les achats en magasin, le Têt en ligne via le commerce électronique et les ventes en livestream gagne en popularité, devenant un canal de consommation important pour le Nouvel An lunaire moderne.

Plusieurs spécialistes soulignent également que les consommateurs de Hô Chi Minh-Ville font preuve d’une plus grande prudence dans leurs dépenses, en conciliant besoins et capacités financières, en achetant plus tôt, en comparant les prix et en privilégiant les produits essentiels. Saisissant cette évolution, de nombreux réseaux de distribution ont lancé des promotions anticipées, renforcé leurs stocks et accru la part des produits vietnamiens de haute qualité.

Si les habitudes d’achat évoluent, le Têt conserve néanmoins une place clé dans le chiffre d’affaires des entreprises de biens de grande consommation, vu un niveau de dépenses des consommateurs supérieur aux mois ordinaires. Les consommateurs accordent toutefois davantage d’importance à la valeur obtenue, à l’expérience d’achat et à la pertinence des produits.

Selon Vu Kim Hanh, présidente de l'Association des entreprises vietnamiennes de produits de haute qualité, les enquêtes de marché montrent que la tendance au resserrement des dépenses et à la focalisation sur les produits essentiels contraint les entreprises à adapter les formats, le design des emballages et l’utilisation de matières premières locales, afin d’optimiser les coûts et d’accroître la valeur d’usage.

La saison du Têt 2026 à Hô Chi Minh-Ville devrait ainsi s’inscrire dans une dynamique de consommation plus pratique, plus commode et plus expérientielle, illustrant l’évolution marquée des comportements d’achat dans une métropole dynamique et sensible aux signaux du marché.

VNA/CVN