Diên Biên : inhumation des restes de 10 soldats vietnamiens tombés au Laos

Une cérémonie commémorative et d’inhumation des restes de 10 soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos s’est tenue le 31 décembre au cimetière de Tông Khao, dans la province de Diên Biên (Nord).

>> Rapatriement des restes de 16 soldats tombés au Laos

>> Nghê An inhume les restes de martyrs rapatriés du Laos

>> Les restes de soldats et d'experts vietnamiens tombés rapatriés du Laos

Photo : VNA/CVN

Leurs ossements ont été rapatriés durant la saison sèche 2025-2026 par l’équipe du Département politique de la Région militaire 2, avec le soutien actif des autorités et des populations locales des provinces du nord du Laos.

Parmi les dépouilles, seules deux ont pu être identifiées et remises à leurs familles dans la province de Phu Tho et à Hanoï.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial de Diên Biên, Nguyên Minh Phu, a souligné que le sacrifice des soldats volontaires vietnamiens au Laos avait grandement contribué à renforcer l’amitié et la solidarité particulières et durables entre les deux nations.

VNA/CVN