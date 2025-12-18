Droits de l’Homme : le Vietnam fait le point sur 2025 et trace les priorités pour 2026

Le ministère vietnamien de l’Intérieur a organisé, le 18 décembre à Hanoï, une conférence consacrée au bilan des travaux relatifs aux droits de l’homme en 2025 et aux orientations pour l’année 2026.

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre Vu Chiên Thang a souligné que l’année 2025 marquait la première année de mise en œuvre du Plan national des droits de l’homme pour la période 2025-2030. Ce plan est étroitement lié aux missions clés du ministère, notamment dans les domaines de l’organisation administrative, de la fonction publique, de la réforme administrative ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques ayant un impact direct sur l’exercice des droits de l’homme.

Le ministère de l’Intérieur a notamment joué un rôle central dans la défense du premier Rapport national sur la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ; participé à la défense du quatrième Rapport national sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; contribué à l’élaboration du Rapport national sur les droits économiques, sociaux et culturels ; et procédé à l’examen des recommandations issues du quatrième cycle de l’Examen périodique universel (EPU), en particulier dans les domaines du travail, de l’emploi, de l’égalité des sexes, des droits des groupes vulnérables, de la réforme administrative et de l’accès aux services publics.

Il a également participé activement aux dialogues bilatéraux sur les droits de l’homme avec des partenaires majeurs tels que l’Union européenne, les États-Unis et l’Australie…, contribuant à clarifier les politiques et les efforts du Vietnam en matière de protection des droits de l’homme et à intégrer ces questions dans la coopération internationale.

Parallèlement, le ministère s’est acquitté de ses obligations au sein de deux mécanismes régionaux de l’ASEAN relatifs aux droits de l’homme, à savoir le Comité de l’ASEAN sur la mise en œuvre de la Déclaration relative à la protection et à la promotion des droits des travailleurs migrants, ainsi que la Commission de l’ASEAN pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, contribuant ainsi à la promotion des droits des travailleurs migrants, des femmes et des enfants dans la région.

Selon Hà Thi Minh Duc, vice-directrice du Département de la coopération internationale, en 2025, le ministère vietnamien de l’Intérieur a mené un volume important de missions relevant de la gestion publique, directement ou indirectement liées à la garantie des droits de l’homme, notamment dans les domaines du travail, de la sécurité sociale, de la réforme administrative, de la prise en charge des personnes méritantes, ainsi que de la gestion des associations et des fonds.

Le ministère a achevé le versement quasi intégral (99,99%) des indemnités et appliqué des politiques prévues en faveur des fonctionnaires, agents publics et personnels ayant quitté leurs fonctions à la suite de la réorganisation administrative. Il a également contribué à l’adoption de textes juridiques majeurs, notamment les lois révisées sur les fonctionnaires et les agents publics, adoptées récemment par l’Assemblée nationale, renforçant ainsi le cadre juridique de la fonction publique pour la nouvelle période.

Présent à la conférence, le colonel Trân Viêt Trung, chef adjoint du Bureau du Comité directeur gouvernemental des droits de l’homme, a salué les efforts déployés par le Parti, l’État et le gouvernement pour améliorer la garantie des droits de l’homme. Il a notamment mis en avant l’adoption de nombreuses orientations et politiques relatives au développement scientifique et technologique, à l’innovation et à la transformation numérique, à l’intégration internationale, à la réforme de l’application des lois et au développement du secteur privé.

