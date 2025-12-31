Zalo

VNG sollicite le report d’une réunion avec la Commission nationale de la concurrence

La Commission nationale de la concurrence poursuit ses démarches afin de garantir les droits et intérêts légitimes des consommateurs dans l’environnement numérique.

Photo : Vietnamplus/CVN

Dans la matinée du 31 décembre, la Commission nationale de la concurrence (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce) a indiqué que, le 30 décembre, elle avait reçu le document n°256/2025/CV-VNGG de la société VNG, proposant le report de la séance de travail. Selon l’entreprise, les informations et documents à fournir portent sur de nombreux domaines techniques et professionnels nécessitant une collecte et une préparation approfondies, ce qui ne permet pas d’achever le dossier à la date du 31 décembre 2025.

Afin de prévenir et de limiter en temps utile les risques susceptibles d’affecter les droits et intérêts légitimes des consommateurs, la Commission nationale de la concurrence a publié le 31 décembre 2025 le document n°2111/CT-HDM demandant la mise en œuvre de plusieurs mesures visant à garantir les droits des consommateurs dans le cadre de la fourniture de services sur la plateforme Zalo.

Concrètement, il est demandé de revoir et d’ajuster les modalités d’application des conditions d’utilisation des services sur Zalo, de manière à ne pas placer les consommateurs dans une situation les obligeant à accepter la collecte, le stockage et l’utilisation de leurs informations comme condition pour continuer à utiliser le service, tout en garantissant que le consentement ou le refus des consommateurs repose sur une base volontaire, claire, assortie de choix réels et non purement formels.

Par ailleurs, l’ensemble des contrats types et des conditions générales de transaction actuellement appliqués ou envisagés à l’égard des consommateurs doit être réexaminé afin d’assurer leur conformité avec la législation sur la protection des droits des consommateurs avant toute application effective.

Des mesures doivent également être prises pour protéger les informations et suspendre temporairement tout transfert à des tiers concernant les consommateurs ayant accepté la version mise à jour des conditions d’utilisation des services sur Zalo.

La Commission nationale de la concurrence a précisé qu’elle poursuivrait le travail avec l’entreprise sur la base des informations et documents fournis, en coordination avec les unités concernées, afin de garantir les droits et intérêts légitimes des consommateurs dans l’environnement numérique.

Dans l’exercice de ses fonctions de gestion étatique en matière de protection des droits des consommateurs, le 29 décembre 2025, la Commission nationale de la concurrence a adressé à VNG une convocation à une séance de travail prévue le 31 décembre 2025, afin de demander à l’entreprise de rendre compte des questions liées à la collecte et à l’utilisation des informations des utilisateurs ainsi qu’à la fourniture de services sur la plateforme Zalo.

VNA/CVN