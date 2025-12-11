Garantir les droits humains à l’ère numérique

Le Comité directeur gouvernemental des droits de l’homme et l’Institut des droits de l’homme (Académie nationale de politique Hô Chi Minh) ont organisé le 5 décembre à Lào Cai (Nord) un atelier scientifique intitulé "Les droits humains à l’ère numérique : théorie et pratique", à l’occasion du 77 e anniversaire de la Journée internationale des droits de l’homme (10 décembre 1948 - 10 décembre 2025).

>> Les droits de l’homme garantis pour le développement durable

>> Droits humains et coopération au cœur de la Convention contre la cybercriminalité

>> Le Vietnam concrétise ses engagements en matière de protection des droits humains

Photo : CTV/CVN

L’événement a réuni plus de 200 délégués - chercheurs, juristes, représentants des ministères, agences publiques et organisations sociales - affirmant une nouvelle fois l’engagement du Vietnam en matière de droits humains. Les participants ont proposé plusieurs orientations pour harmoniser développement technologique et protection des droits fondamentaux.

Dans son allocution d’ouverture, la colonelle Nguyên Thi Thanh Huong, cheffe de la section des droits de l’homme auprès du Bureau permanent du Comité directeur gouvernemental, a rappelé que "renforcer la protection des droits humains dans l’environnement numérique constitue une priorité du Vietnam". Cette orientation figure dans les huit priorités du pays pour son mandat au Conseil des droits de l’homme des Nations unies (2026-2028).

Le Professeur agrégé Tuong Duy Kiên, directeur de l’Institut des droits de l’homme, a présenté une synthèse des enjeux théoriques et des défis émergents, appelant à des approches innovantes.

Photo : CTV/CVN

Quatre séances thématiques ont ensuite porté sur les dimensions théoriques, juridiques et pratiques de la question. Les interventions ont analysé à la fois les risques et les solutions pour perfectionner le cadre juridique national et régional. Avec un taux de pénétration Internet de 78,8% et plus de 76,2 millions d’utilisateurs de réseaux sociaux, le Vietnam accorde une place croissante à l’intégration des droits humains dans la transformation numérique.

La transition numérique s’étend à tous les domaines - administration publique, économie, éducation, santé, services publics - en s’appuyant sur les données, la connectivité et l’automatisation. Ce processus génère de nouvelles opportunités, mais pose également des défis pour le respect des droits humains.

Plusieurs experts ont mis en garde contre les risques d’atteinte aux libertés fondamentales en cas d’usage abusif des technologies d’identification, de surveillance intelligente ou de collecte massive de données. Le Professeur agrégé Trân Quang Diêu, directeur du Centre des technologies de l’information de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a souligné que la reconnaissance faciale et l’analyse comportementale par l’intelligence artificielle (IA), si elles ne sont pas strictement encadrées, peuvent menacer la vie privée et la confiance sociale.

Protection des données personnelles

La plupart des intervenants ont insisté sur l’importance de la protection des données personnelles, considérée comme un élément central des droits humains dans l’environnement numérique. Ils ont recommandé le renforcement des normes juridiques, l’évaluation systématique de l’impact des grands projets technologiques sur les droits humains et une transparence accrue dans la gestion des données.

Photo : CTV/CVN

La cybersécurité reste un défi majeur. Selon un représentant du Département de la cybersécurité du ministère de la Police, les cyberattaques, vols de données, usurpations d’identité et fraudes en ligne augmentent fortement, affectant directement la sécurité personnelle et la vie privée. Les experts ont rappelé la nécessité d’un équilibre entre sécurité nationale et libertés individuelles, afin d’éviter à la fois les restrictions excessives et le laxisme face aux contenus malveillants.

La liberté d’expression et l’accès à l’information ont également été discutés. Si la technologie favorise l’accès au savoir, elle facilite aussi la diffusion de fausses informations et de discours haineux. Un environnement informationnel sain exige un cadre juridique clair, une modération renforcée des plateformes et une meilleure éthique d’utilisation de la part des citoyens.

À l’issue des discussions, plusieurs recommandations ont été formulées : perfectionner la législation sur la protection des données personnelles, instaurer un mécanisme d’évaluation de l’impact des projets technologiques, renforcer l’écosystème de cybersécurité par la formation et la coopération internationale, et garantir la cohérence entre protection des droits humains et intérêts nationaux.

L’atelier "Les droits humains à l’ère numérique : théorie et pratique" s’est imposé comme une plateforme d’échanges scientifiques et un espace affirmant la position du Vietnam : placer l’humain - sa dignité, ses libertés et ses droits - au cœur de la transformation numérique. Une orientation en adéquation avec les politiques du Parti et de l’État, et conforme aux attentes de la communauté internationale.

Nguyên Tùng/CVN