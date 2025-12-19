Le bond numérique du Vietnam témoigne d’avancées en droits de l’homme

La quasi-totalité des Vietnamiens (95 à 98%) a désormais accès aux services numériques de base, aux réseaux sociaux et aux plateformes d’information en ligne, un niveau de connectivité qui surpasse celui de nombreuses économies avancées.

Des jeunes enfants aux personnes âgées, des centres urbains aux villages ruraux en passant par les régions montagneuses reculées, les citoyens sont de plus en plus à même d’intégrer le monde numérique, de partager librement leurs opinions, d’accéder au savoir et de bénéficier des services publics, du commerce électronique, de l’éducation et des soins de santé. Ces progrès soulignent des avancées tangibles dans la réalisation des droits humains à l’ère numérique.

L’Association vietnamienne de l’Internet a recensé près de 80 millions d’utilisateurs d’Internet à travers le pays, plaçant ce dernier parmi les leaders mondiaux en termes de taux de pénétration. En moyenne, les utilisateurs se connectent environ sept heures par jour pour apprendre, travailler et interagir socialement.

Par ailleurs, un rapport du ministère des Sciences et des Technologies indique que 104,7 millions d’abonnements au haut débit mobile étaient recensés en avril 2025, et que leur utilisation continue de croître grâce à l’accélération de la modernisation des infrastructures.

Lors de la Journée de l’Internet 2025, qui s’est tenue le 17 décembre, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, a souligné le classement du Vietnam au 10e rang mondial pour la vitesse du haut débit fixe et au 15e rang pour la vitesse du haut débit mobile.

Actuellement, 89,8% des adultes possèdent un smartphone. Après plus d’un an de commercialisation de la 5G, le réseau couvre près de 59% de la population. L’infrastructure du haut débit mobile s’étend désormais sur la quasi-totalité du territoire national, y compris les zones frontalières et les îles les plus reculées, constituant ainsi un socle essentiel pour une économie, une administration et une société numériques.

Ces étapes importantes ne sont pas le fruit du hasard, mais s’inscrivent dans le cadre des décisions stratégiques du Parti et de l’État. La résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, adoptée le 22 décembre 2024, privilégie explicitement une approche centrée sur l’humain, visant à terme à améliorer le niveau de vie et à élargir l’accès à l’information, au savoir et aux services pour tous.

Cette résolution place les individus et les entreprises au cœur du dispositif, en tant qu’acteurs clés, ressources primordiales et principaux moteurs ; les scientifiques, en tant que force motrice ; et l’État, en tant qu’entité de pilotage favorisant les conditions optimales de progrès dans ces domaines. Elle inscrit le droit de bénéficier du progrès scientifique et technologique comme un élément fondamental des droits humains, s’alignant ainsi sur la tendance mondiale et marquant une évolution positive de la conception du développement.

Par ailleurs, la Résolution N°59-NQ/TW du Politburo sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation offre aux citoyens et aux entreprises vietnamiennes davantage d’opportunités d’accéder aux connaissances, aux technologies, aux marchés et aux meilleures pratiques internationales.

En outre, le Parti, l’État et le gouvernement ont mis en œuvre une série de politiques novatrices et ambitieuses afin de mieux protéger les droits humains et de mobiliser les ressources pour une nouvelle ère de développement national. Parallèlement aux amendements, compléments et promulgations de la Constitution et des textes législatifs, la réorganisation de l’appareil politique a été menée avec vigueur pour une plus grande efficacité, les efforts déployés pour atteindre les objectifs socio-économiques, la lutte contre la corruption, le gaspillage, la négativité, la contrebande et la contrefaçon renforcée, la protection de l’environnement consolidée et de nouvelles politiques de protection sociale mises en place.

La Résolution N°66-NQ/TW du Politburo relative à la rénovation en matière de législation et d’application de la loi en réponse aux besoins de développement du Vietnam dans la nouvelle ère souligne l’impératif de protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens à tous les niveaux de la gestion de l’État.

Elle insiste sur la poursuite de la réforme des procédures administratives, le perfectionnement des textes législatifs, le renforcement de la responsabilité des autorités et la garantie du droit des citoyens à accéder à la justice et à porter plainte, autant de tâches essentielles qui consolident les fondements des droits humains dans un État socialiste de droit.

Les Résolutions N°68-NQ/TW relative au développement du secteur privé, N°71-NQ/TW sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation, et N°72-NQ/TW sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population élargissent les droits économiques, sociaux et culturels.

Les droits à l’emploi, au libre choix du travail, à la formation continue et à l’accès aux soins médicaux sont de mieux en mieux protégés. La loi sur le travail et ses décrets d’application ont été élaborés afin de mieux garantir les droits et les intérêts des travailleurs, conformément aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), dont le Vietnam est membre.

Un autre aspect notable de la protection des droits humains au Vietnam est la liberté de croyance et de religion. Plus de 95% des citoyens pratiquent une religion ou une croyance ; 43 organisations représentant 16 religions sont officiellement reconnues, rassemblant plus de 27,7 millions de fidèles dans quelque 200.000 lieux de culte à travers le pays. Le Vietnam se distingue également par l’organisation de grands rassemblements religieux internationaux, tels que les célébrations de Vesak des Nations unies, qui ont attiré des délégations internationales et ont été largement saluées.

La trajectoire de développement du Vietnam montre que les droits humains ne se limitent pas aux slogans ; ils se traduisent par des améliorations concrètes du niveau de vie, des opportunités de développement et un engagement à ne laisser personne de côté. Malgré les défis persistants et les contraintes de ressources, le Vietnam améliore constamment son cadre institutionnel, élargit l’espace des droits et accroît le niveau de vie de sa population.

