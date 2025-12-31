Mise en service du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville

>> Mise en service officielle du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville

Le 31 décembre, au numéro 43 de la rue Nguyên Van Bá, dans le quartier de Thu Duc, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé la cérémonie d’inauguration du Centre de services administratifs publics de la ville.

Engagement et efforts

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Manh Cuong, a indiqué que la réforme des procédures administratives a toujours été considérée par la ville comme une mission prioritaire et permanente, étroitement liée à l’objectif d’amélioration de la qualité du service rendu ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de la gestion publique.

Selon Nguyên Manh Cuong, Hô Chi Minh-Ville s’est concentrée sur la réduction de 30% du temps d’attente, des coûts et des formalités administratives au service des citoyens et des entreprises, et ce avant l’échéance fixée. La ville a également achevé, en avance sur le calendrier, la mise en œuvre de 100% des procédures administratives indépendamment des frontières administratives, et 100% des procédures sont désormais réalisées en ligne dans l’environnement numérique.

La création et la mise en fonctionnement du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville constituent une nouvelle preuve de l’engagement et des efforts de la ville pour transformer son mode de gestion, passant d’une administration de type bureaucratique à une administration au service des citoyens et des entreprises.

Afin d’assurer un fonctionnement concret et efficace du centre, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a demandé aux agences et unités concernées de continuer à mettre en œuvre de manière synchronisée les missions clés. En particulier, le Bureau du Comité populaire de la ville est chargé de coordonner avec le Service des affaires intérieures et les services, départements et organismes concernés afin de suivre de près les activités du centre, d’apporter un soutien en temps opportun et de lever les difficultés et obstacles éventuels, garantissant ainsi un traitement fluide et efficace des procédures administratives.

Les services et départements sont appelés à poursuivre l’examen, le perfectionnement et l’amélioration des processus internes, à réduire au maximum les délais de traitement des dossiers, à garantir une mise en œuvre réelle et efficace des services publics en ligne, et à remplacer progressivement les dossiers papier par des données électroniques, tout en exploitant efficacement les bases de données partagées.

Le Service des sciences et technologies, en coordination avec le Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville et le Bureau du Comité populaire de la ville, est chargé de moderniser en urgence l’infrastructure des technologies de l’information afin d’assurer une connectivité fluide et synchronisée du niveau municipal jusqu’au niveau communal, tout en reliant les activités du centre à la stratégie de transformation numérique et d’innovation de la ville.

Le Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville continuera à jouer son rôle de point focal de conseil auprès des dirigeants du Comité populaire de la ville dans le cadre de la réforme des procédures administratives, en menant de manière proactive des études et en proposant des solutions d’amélioration des processus, associées à une application renforcée des technologies de l’information et des données numériques.

Une adresse de confiance

Nguyên Manh Cuong a souligné que le Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville est chargé de suivre et de superviser en temps réel l’avancement du traitement des dossiers par les services et départements, afin d’aider les dirigeants de la ville à assurer une supervision, une orientation et une gestion en ligne. Cela contribue à renforcer la discipline et la rigueur administratives, ainsi que la responsabilité dans l’exécution des missions publiques.

"Chaque cadre, fonctionnaire et agent public du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville doit faire preuve d’un dévouement et d’un sens élevé des responsabilités, et se consacrer pleinement au service des citoyens et des entreprises. Le centre doit véritablement devenir une adresse de confiance pour la population et les entreprises, ainsi qu’un point de soutien et de coordination efficace pour les Centres de services administratifs publics au niveau communal sur l’ensemble du territoire de la ville", a insisté Nguyên Manh Cuong.

De son côté, Nguyên Tuân Anh, directeur du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que la mission de l’unité est de poser les premières pierres d’un avenir administratif sans papier et sans distance, affranchi des frontières territoriales, et de devenir une adresse de confiance, un compagnon des entreprises et des citoyens dans toutes les démarches administratives.

Les résultats des activités du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville constitueront la preuve la plus éloquente de la détermination de la ville à se réformer, contribuant de manière significative à l’amélioration du climat d’investissement, à la promotion de la croissance économique et à l’élévation de la qualité de vie de la population.

"Chaque cadre, fonctionnaire et agent public du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville s’engage à améliorer en permanence son sens des responsabilités, à rehausser le niveau de ses missions, à renforcer ses compétences professionnelles, à corriger son attitude de service, à transformer les données en valeur, et à servir de tout cœur. La satisfaction des citoyens, des organisations et des entreprises est considérée comme le critère d’évaluation et la source de motivation quotidienne. Cela contribue à renforcer la capacité et l’efficacité de la direction et de la gouvernance des autorités municipales, avec pour objectif suprême le développement prospère et durable de la ville", a déclaré Nguyên Tuân Anh.

Texte et photos : Quang Châu/CVN