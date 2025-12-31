La justice condamne Nguyên Van Dài et Lê Trung Khoa à 17 ans de prison

Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné par contumace Nguyên Van Dài et Lê Trung Khoa, tous de nationalité vietnamienne et résidant en Allemagne, à 17 ans de prison chacun pour propagande contre l’État à l’issue de deux procès en première instance.

Photo : VNA/CVN

Ces co-accusés qui faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt émis le 5 décembre 2025 par l’agence de police d’enquête du ministère de la Police, sont condamnés pour "production, détention, diffusion ou dissémination d’informations, de documents ayant un contenu opposable à l’État de la République socialiste du Vietnam" en vertu de l’article 117, clause 2 du Code pénal.

Nguyên Van Dài, âgé de 56 ans, a des antécédents judiciaires. Il a été condamné en 2007 à quatre ans de prison assortis de quatre ans de résidence surveillée pour "propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam", et en 2018 à 15 ans de prison assortis de cinq ans de résidence surveillée pour "mouvement insurrectionnel".

La peine résultant du cumul est 29 ans, six mois et huit jours d’emprisonnement assortis de cinq ans de résidence surveillée à sa sortie de prison.

Il lui est reproché d’avoir utilisé du 21 juillet 2025 au 7 novembre 2025 neuf comptes et chaînes de médias sociaux pour publier et diffuser 11 vidéos et un article contenant de fausses informations de nature à dénigrer les collectivités publiques, à déconcerter la population et s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam.

Outre Lê Trung Khoa, condamné par contumace, la justice a infligé à ses trois complices Dô Van Ngà, Huỳnh Bao Duc et Pham Quang Thiên, qui ont comparu au procès, à des peines allant de cinq ans et six mois à sept ans d’emprisonnement pour le même chef d’accusation.

Selon l’accusation, depuis 2016, Lê Trung Khoa a utilisé 12 pages d’information et chaînes de médias sociaux pour publier et diffuser notamment 21 vidéos et dix articles contenant de fausses informations de nature à dénigrer les collectivités publiques, à déconcerter la population et s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam.

Le Parquet populaire suprême a déclaré que les actes commis par Nguyên Van Dài et Lê Trung Khoa ayant pour objet de s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam ont violé la sécurité nationale, déconcerté la population, porté atteinte au prestige du Vietnam sur la scène internationale, et doivent être sévèrement punis par la loi.

VNA/CVN